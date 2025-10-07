Edizione n° 5847

Home // Focus // Gattuso: “Clima difficile contro Israele. Kean deve dare di più. A Cannavaro ho detto che…”

GATTUSO Gattuso: “Clima difficile contro Israele. Kean deve dare di più. A Cannavaro ho detto che…”

Tra battute e riflessioni serie, Gennaro Gattuso si presenta davanti ai giornalisti con il suo consueto mix di schiettezza e passione

L'Italia travolge l’Estonia 5-0: esordio da sogno per Gattuso

Gennaro Gattuso - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Ottobre 2025
Focus // Sport //

Tra battute e riflessioni serie, Gennaro Gattuso si presenta davanti ai giornalisti con il suo consueto mix di schiettezza e passione. Il commissario tecnico della Nazionale parla dal ritiro di Coverciano alla vigilia della delicata sfida contro Israele, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.

“Avrei preferito affrontare una partita così importante in un clima diverso”, esordisce Gattuso. “A Bergamo c’era entusiasmo, ma a Udine l’atmosfera sarà difficile: ci saranno 5.000 persone dentro lo stadio e 10.000 fuori. È comprensibile, perché piange il cuore a vedere tanti innocenti e bambini morire. Ma noi dobbiamo giocare, è il nostro dovere. Spero che i ragazzi riescano a non farsi condizionare”.

L’obiettivo: i playoff

Il ct azzurro guarda avanti con pragmatismo: “L’obiettivo è raggiungere i playoff, ma dobbiamo conquistarli. Tutto è ancora in ballo e vedo la squadra meglio fisicamente rispetto a un mese fa. Serve attenzione, concentrazione, e la capacità di annusare il pericolo”.

Gattuso annuncia qualche cambiamento tattico: “Abbiamo perso Zaccagni e Politano, potrei valutare la difesa a tre. Non è il mio modulo preferito, ma ora devo mettere da parte l’ego e pensare alla squadra”.

Tra le novità, l’esordiente Cambiaghi, alternativa a Raspadori sulla fascia, e il ritorno di Spinazzola, assente in azzurro da oltre due anni. “Lo ringrazio per la disponibilità. A 32 anni non è facile accettare una convocazione solo per l’infortunio di un compagno, ma il suo atteggiamento è stato esemplare”.

Kean e il doppio centravanti

Gattuso conferma la fiducia nel doppio attacco: “Sarebbe folle cambiare una cosa che funziona. Da Kean mi aspetto che trascini i compagni, perché ha la qualità per farlo. Deve dare di più, soprattutto in termini di continuità e leadership”.

Il ct ribadisce la necessità di uno spirito combattivo: “In certe partite non bastano tecnica e tattica, serve anche la fame. Chi va in campo deve sentire il peso e l’orgoglio di questa maglia”.

Chiesa e gli assenti

Non convocato ancora Federico Chiesa, e Gattuso ne spiega le ragioni con chiarezza:

“Con Federico ci sentiamo ogni quindici giorni. Mi ha detto che non si sente ancora al cento per cento, e io rispetto la sua onestà. Tornerà quando sarà al top”.

Il ct osserva con attenzione anche il panorama giovanile. “Cambiaghi, Nicolussi Caviglia e Piccoli sono facce nuove, ma stiamo seguendo altri profili come Ahanor, il diciassettenne dell’Atalanta nato ad Aversa, e Tresoldi, attaccante del Bruges che può essere naturalizzato. Con Buffon e Gravina ne stiamo parlando”.

Cannavaro, il Mondiale e il sorriso

Non manca il momento di leggerezza. “Ho telefonato a Cannavaro e gli ho detto: ‘Che c… hai avuto! Ti metti il gel e il profumo e vai al Mondiale, mentre io sono qui in trincea!’”. La battuta strappa risate a Coverciano, ma Gattuso torna subito serio: “Essere ct dell’Italia è una grande responsabilità. Mi piace questo ruolo, anche se pensavo che mi sarei annoiato senza la quotidianità del campo. Invece non ho tempo neppure per respirare”.

Infine, una riflessione su Milan-Como, che si giocherà a Perth, in Australia:

“Non lo considero un segnale negativo. Capisco i club: di fronte a offerte così remunerative è giusto cogliere l’occasione. Operazioni del genere, se gestite bene, possono far bene al nostro calcio”.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

