Il fisico barese Saverio Pascazio tra i collaboratori del Nobel Michel Devoret

BARI, 7 ottobre 2025 – Un legame scientifico tra Bari e il premio Nobel per la Fisica 2025. Il professor Saverio Pascazio, ordinario di Fisica Teorica all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha infatti firmato nel 2017 un importante articolo di ricerca insieme a Michel Devoret, uno dei tre scienziati insigniti oggi del riconoscimento più prestigioso del mondo scientifico per i suoi studi pionieristici sui qubit superconduttori, fondamenta dell’attuale rivoluzione quantistica.

Secondo quanto reso noto dall’Università di Bari, la collaborazione tra il fisico barese e Devoret riguardò lo studio dei modelli quantistici a variabili discrete, un settore di ricerca altamente specialistico ma cruciale, che costituisce la base teorica per lo sviluppo dei computer e sensori quantistici.

I risultati di quel lavoro congiunto furono pubblicati nel 2017 in un articolo oggi considerato un tassello importante del percorso scientifico che ha contribuito alla nascita delle nuove tecnologie quantistiche, cuore della cosiddetta “seconda rivoluzione quantistica”.

“Sono orgoglioso di aver lavorato con Michel Devoret e di aver contribuito, anche se in minima parte, ai progressi in un campo oggi imprescindibile”, ha dichiarato Pascazio. “La maggior parte dei computer quantistici attualmente in funzione, sviluppati da giganti come Google e IBM, si basa su qubit superconduttori, resi possibili proprio dagli studi condotti da Devoret, John Clarke e John Martinis, che quest’anno hanno ricevuto il Nobel. Si tratta di un ambito di ricerca che sta trasformando la scienza e la tecnologia contemporanee.”

Un campo che cambia il mondo

La fisica quantistica applicata ai sistemi di informazione è una delle frontiere più promettenti della scienza moderna. Le tecnologie che ne derivano promettono di rivoluzionare settori come la chimica, la scienza dei materiali, la sicurezza informatica, la comunicazione quantistica e la computazione ad alte prestazioni.

Secondo Pascazio, i progressi di questi anni “stanno già accelerando la scoperta di nuovi farmaci, la realizzazione di reti di comunicazione ultra sicure e la creazione di sensori ad altissima precisione, con potenziali impatti sociali ed economici enormi”.