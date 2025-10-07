Edizione n° 5847

7 Ottobre 2025 - ore  10:03

7 Ottobre 2025 - ore  11:57

Manfredonia: aperta la XXIX Mostra del Presepio

PRESEPIO Manfredonia: aperta la XXIX Mostra del Presepio

XXIX Mostra del Presepio - Fonte Immagine: Facebook, Associazione Italiana Amici del Presepio - Sede di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Ha preso ufficialmente il via la XXIX edizione della Mostra del Presepio presso il Convento di Santa Maria delle Grazie a Manfredonia. L’esposizione propone un percorso che intreccia arte, devozione e creatività, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare presepi realizzati con materiali, tecniche e stili differenti.

L’iniziativa celebra la ricchezza e la continuità di una tradizione secolare, valorizzando il talento di artigiani e artisti locali che, attraverso le loro opere, raccontano la Natività in forme sempre nuove e originali.

La mostra resterà aperta al pubblico secondo gli orari stabiliti dal comitato organizzatore, rappresentando un’occasione unica per vivere l’atmosfera natalizia e riscoprire il valore spirituale e culturale del presepe.

Lo riporta su Facebook, Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia.

1 commenti su "Manfredonia: aperta la XXIX Mostra del Presepio"

Lascia un commento

