Manfredonia: aperta la XXIX Mostra del Presepio

Ha preso ufficialmente il via la XXIX edizione della Mostra del Presepio presso il Convento di Santa Maria delle Grazie a Manfredonia. L’esposizione propone un percorso che intreccia arte, devozione e creatività, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare presepi realizzati con materiali, tecniche e stili differenti.

L’iniziativa celebra la ricchezza e la continuità di una tradizione secolare, valorizzando il talento di artigiani e artisti locali che, attraverso le loro opere, raccontano la Natività in forme sempre nuove e originali.

La mostra resterà aperta al pubblico secondo gli orari stabiliti dal comitato organizzatore, rappresentando un’occasione unica per vivere l’atmosfera natalizia e riscoprire il valore spirituale e culturale del presepe.

Lo riporta su Facebook, Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia.