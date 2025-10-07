Edizione n° 5847

Manfredonia, confronto sulla scuola del futuro: tecnologie e nuove strategie educative

INIZIATIVA Manfredonia, confronto sulla scuola del futuro: tecnologie e nuove strategie educative

Durante l’evento, si è evidenziata la necessità di rafforzare il legame tra ricerca universitaria e pratica didattica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Ottobre 2025
Manfredonia

Un pomeriggio di confronto e di riflessione sul futuro della scuola si è svolto a Manfredonia in occasione della presentazione del volume “Innovazione educativa. Tecnologie e strategie per la didattica del futuro” della dott.ssa Martina Rossi, assegnista di ricerca presso il Learning Sciences Institute dell’Università di Foggia. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra il mondo accademico, le istituzioni e la comunità scolastica locale, offrendo spunti concreti su come l’innovazione possa trasformare la didattica e renderla più vicina ai bisogni delle nuove generazioni.

Il libro della dott.ssa Rossi, frutto di un lavoro di ricerca accurato e appassionato, propone un approccio moderno all’insegnamento, fondato sull’uso consapevole delle tecnologie e su strategie educative che favoriscano l’inclusione e la partecipazione attiva degli studenti. A rendere ancora più significativo l’incontro è stata la presenza del Sindaco di Manfredonia e della Vicesindaca, Assessora all’Istruzione, che hanno sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel sostenere percorsi di formazione e di innovazione scolastica. La loro partecipazione ha ribadito quanto sia fondamentale la sinergia tra istituzioni, scuola e territorio per costruire una comunità educativa capace di guardare avanti.

Durante l’evento, si è evidenziata la necessità di rafforzare il legame tra ricerca universitaria e pratica didattica, per rendere la scuola un laboratorio dinamico di crescita e di sperimentazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dott.ssa Rossi per il suo contributo alla riflessione collettiva e per la passione con cui promuove la cultura dell’innovazione. Un segnale positivo per una Manfredonia che continua a credere nel valore della conoscenza e nell’educazione come motore di sviluppo sociale e culturale.

