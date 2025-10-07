Manfredonia: crescita interna per i dipendenti comunali. Al via le progressioni di carriera straordinarie

Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente avviato una procedura valutativa straordinaria per la progressione tra le aree funzionali del personale, in attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024–2026 e in conformità al D.Lgs. 165/2001, art. 52, comma 1-bis. L’iniziativa, formalizzata con la determinazione dirigenziale n. 1764 del 29 settembre 2025 a firma del dirigente del Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, rappresenta un importante passo verso la valorizzazione delle competenze e dell’esperienza maturata dal personale interno dell’Ente.

Il provvedimento, adottato in coerenza con il CCNL Funzioni Locali 2019–2021, prevede la possibilità di avanzamento di carriera attraverso una procedura selettiva basata su criteri di merito, titoli di studio, esperienza e competenze professionali. L’obiettivo è riconoscere e premiare la professionalità dei dipendenti comunali che, negli anni, hanno contribuito in modo significativo al buon funzionamento della macchina amministrativa.

Le progressioni interessano in particolare le seguenti aree:

4 posti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, suddivisi in:

2 Specialisti in attività tecniche e progettuali

1 Specialista dell’Area vigilanza

1 Specialista amministrativo

6 posti per Istruttori amministrativi e contabili nell’Area degli Istruttori;

2 posti nell’Area degli Operatori Esperti, di cui:

1 Collaboratore tecnico manutentivo

1 Collaboratore amministrativo.

Procedura e modalità di partecipazione

Gli avvisi di selezione e i modelli di domanda sono stati approvati e saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Manfredonia. I dipendenti interessati potranno presentare domanda entro le ore 12:00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione degli avvisi.

La selezione si svolgerà secondo i criteri fissati dal Regolamento comunale per le progressioni tra le aree, approvato con deliberazione commissariale n. 78 del 19 giugno 2024, che prevede la valutazione di elementi quali:

esperienza professionale e titoli posseduti;

competenze certificate, incluse quelle informatiche e linguistiche;

risultati conseguiti nel corso dell’attività lavorativa.

La spesa prevista per i differenziali stipendiali sarà coperta con i fondi già stanziati nel Bilancio di previsione 2025–2027, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale.

Il responsabile del procedimento è il dirigente Tommaso Gioieni, mentre il visto contabile favorevole è stato espresso dalla dirigente del Servizio Finanziario, Maricarmen Distante, in data 3 ottobre 2025. Tutte le info sul sito ufficiale del Comune di Manfredonia.

A cura di Michele Solatia.