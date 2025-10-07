La Giunta comunale di Manfredonia, guidata dal sindaco Domenico La Marca, ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo per la redazione del Piano di Recupero del Centro Storico, un documento atteso da anni e destinato a rappresentare un passaggio decisivo nella tutela, conservazione e rigenerazione del cuore antico della città. La deliberazione, approvata nella seduta del 3 ottobre 2025, affida al Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” il compito di predisporre tutti gli elaborati tecnici e normativi necessari per l’adozione del Piano, che sarà immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Nelle premesse dell’atto approvato, la Giunta riconosce che la città storica rappresenta “un insieme di elevato valore storico, morfologico e identitario” e, come tale, necessita di uno strumento urbanistico capace di garantire interventi coordinati e rispettosi dei valori collettivi e architettonici che caratterizzano Manfredonia.

Il Piano di Recupero sarà dunque finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione del tessuto urbano e dovrà prevedere anche opere di sistemazione e arredo degli spazi pubblici, riconosciuti come “luoghi d’incontro e dell’identità collettiva della città”. L’obiettivo è quello di restituire piena funzionalità e decoro al centro storico, con un’attenzione particolare alla qualità architettonica e alla coerenza morfotipologica degli interventi

Dalla collaborazione con il Politecnico di Bari alla ripartenza dei lavori

La delibera ricorda che la redazione del Piano di Recupero era stata avviata già nel 2006, in collaborazione con il Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari, nell’ambito di un percorso di studio e rilievo architettonico del centro storico. Nel corso degli anni furono realizzati fotorilievi e schede tecniche di tutti gli isolati, documenti tuttora presenti agli atti del Comune, ma la procedura di adozione non fu mai completata.

L’attuale amministrazione ha quindi deciso di riattivare e completare il processo, predisponendo una normativa aggiornata che includerà regole per la manutenzione e il restauro degli edifici, per il “piano dei colori” delle facciate, e criteri per la rigenerazione urbana e l’arredo degli spazi pubblici.

L’iniziativa è stata proposta dall’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto, che ha sottolineato l’urgenza di dotare Manfredonia di uno strumento capace di disciplinare gli interventi edilizi nel rispetto delle preesistenze storico-culturali.

Il Piano dovrà essere elaborato in sinergia con gli attori locali e sovralocali, includendo momenti di confronto con la cittadinanza, le associazioni e gli ordini professionali. Una volta redatto, sarà sottoposto alla fase di adozione e approvazione secondo le procedure previste dalla normativa urbanistica vigente.

A cura di Michele Solatia.