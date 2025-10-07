Manfredonia, Marasco chiede la convocazione urgente del Consiglio comunale: “Silenzio istituzionale intollerabile”

Il consigliere comunale e capogruppo Giuseppe Marasco ha indirizzato una formale richiesta al Presidente del Consiglio comunale Michele Iacoviello, al Sindaco di Manfredonia, al Segretario generale dott. Scarzulli, nonché al Prefetto di Foggia e alla Procura della Repubblica, sollecitando la convocazione urgente del Consiglio comunale entro il mese di ottobre.

Nel documento – protocollato e inviato anche via PEC alle autorità competenti – Marasco richiama il Testo Unico degli Enti Locali (art. 43 del D.Lgs. 267/2000), che garantisce ai consiglieri comunali il diritto di iniziativa e di convocazione dell’assise civica, oltre alla possibilità di presentare interrogazioni e mozioni.

“Da due mesi nessun Consiglio, ignorate le richieste dell’opposizione”

Secondo quanto denunciato dal consigliere, nei mesi di agosto e settembre non sarebbe stato convocato alcun Consiglio comunale, nonostante le reiterate richieste avanzate sia al presidente Iacoviello che al sindaco.

Marasco sottolinea di aver presentato “numerose interrogazioni e interpellanze” su temi di interesse pubblico, rimaste tuttavia senza risposta.

“Non c’è più sordo di chi non vuol sentire – afferma il capogruppo –. Questo atteggiamento mina il principio di trasparenza, legalità e rispetto democratico che deve contraddistinguere un ente pubblico come il Comune di Manfredonia.”

Appello alle istituzioni: “Intervengano Prefettura e Magistratura”

Nel suo intervento, Marasco invita le Autorità di Governo, la Magistratura e la Prefettura di Foggia, oltre al Segretario Generale del Comune, a prendere atto della situazione e ad intervenire per ristabilire il corretto funzionamento dell’attività consiliare.

Il consigliere conclude la sua nota con “le più ampie riserve”, ribadendo la necessità che entro ottobre venga convocata l’assemblea comunale per discutere interrogazioni, interpellanze e mozioni già depositate.