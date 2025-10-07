Il Comune di Manfredonia interviene con una nuova misura di sicurezza stradale lungo Viale della Transumanza, una delle arterie più trafficate dell’area urbana. Con l’ordinanza n. 162 del 6 ottobre 2025, a firma della dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, è stata disposta l’installazione di due dissuasori di velocità artificiali per migliorare la sicurezza dei pedoni e ridurre la velocità dei veicoli in transito.
Una misura preventiva per la sicurezza dei cittadini
La decisione arriva a seguito di rilievi tecnici che hanno evidenziato comportamenti di guida non sempre conformi ai limiti di velocità previsti in un’area caratterizzata da insediamenti residenziali, attraversamenti pedonali e intenso traffico veicolare. L’obiettivo, spiegano dal Comune, è quello di tutelare gli utenti deboli della strada – pedoni, ciclisti e bambini – attraverso un intervento mirato di moderazione del traffico.
L’intervento: due dossi artificiali e nuova segnaletica
I lavori prevedono l’installazione di due dossi artificiali conformi alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992, art. 179), nei tratti individuati dall’allegato grafico planimetrico (pubblicato insieme all’ordinanza). Come mostrato nella planimetria allegata al provvedimento, i dissuasori saranno collocati nei punti strategici di Viale della Transumanza, con segnaletica verticale di presegnalazione e orizzontale complementare, per garantire la massima visibilità e sicurezza.
L’Ufficio Tecnico comunale è stato incaricato di progettare e curare la posa dei dissuasori, oltre che della successiva manutenzione ordinaria.
A cura di Michele Solatia.
2 commenti su "Manfredonia, nuovi dissuasori di velocità in Viale della Transumanza"
I dissuasori si tolgono, si mettono, si rivolgono e si rimettono.
Piuttosto, qualcuno sa dirmi a cosa servono oggi quei rialzi previsti anni anni fa per una pista ciclabile mai utilizzata (zona Capolinea-viale dei pini)?
E le toppe di cemento lasciate sul manto stradale quando verranno riasfaltate? Sono passati mesi e sono ancora lì!!!