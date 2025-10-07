Manfredonia, nuovi dissuasori di velocità in Viale della Transumanza

Il Comune di Manfredonia interviene con una nuova misura di sicurezza stradale lungo Viale della Transumanza, una delle arterie più trafficate dell’area urbana. Con l’ordinanza n. 162 del 6 ottobre 2025, a firma della dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, è stata disposta l’installazione di due dissuasori di velocità artificiali per migliorare la sicurezza dei pedoni e ridurre la velocità dei veicoli in transito.

Una misura preventiva per la sicurezza dei cittadini

La decisione arriva a seguito di rilievi tecnici che hanno evidenziato comportamenti di guida non sempre conformi ai limiti di velocità previsti in un’area caratterizzata da insediamenti residenziali, attraversamenti pedonali e intenso traffico veicolare. L’obiettivo, spiegano dal Comune, è quello di tutelare gli utenti deboli della strada – pedoni, ciclisti e bambini – attraverso un intervento mirato di moderazione del traffico.

L’intervento: due dossi artificiali e nuova segnaletica

I lavori prevedono l’installazione di due dossi artificiali conformi alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992, art. 179), nei tratti individuati dall’allegato grafico planimetrico (pubblicato insieme all’ordinanza). Come mostrato nella planimetria allegata al provvedimento, i dissuasori saranno collocati nei punti strategici di Viale della Transumanza, con segnaletica verticale di presegnalazione e orizzontale complementare, per garantire la massima visibilità e sicurezza.

L’Ufficio Tecnico comunale è stato incaricato di progettare e curare la posa dei dissuasori, oltre che della successiva manutenzione ordinaria.

A cura di Michele Solatia.