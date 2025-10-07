Edizione n° 5847

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Calabria: Forza Italia primo partito, tiene il Pd. Delusione M5s
7 Ottobre 2025 - ore  10:03

CALEMBOUR

SALVATO // Bari: bimbo salvato da botulismo infantile, il miele come possibile causa
7 Ottobre 2025 - ore  11:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, nuovi dissuasori di velocità in Viale della Transumanza

DISSUASORI Manfredonia, nuovi dissuasori di velocità in Viale della Transumanza

E' stata disposta l’installazione di due dissuasori di velocità artificiali per migliorare la sicurezza dei pedoni e ridurre la velocità dei veicoli in transito

Manfredonia, nuovi dissuasori di velocità in Viale della Transumanza

Viale della Transumanza - Fonte Immagine: spotmap.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Comune di Manfredonia interviene con una nuova misura di sicurezza stradale lungo Viale della Transumanza, una delle arterie più trafficate dell’area urbana. Con l’ordinanza n. 162 del 6 ottobre 2025, a firma della dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, è stata disposta l’installazione di due dissuasori di velocità artificiali per migliorare la sicurezza dei pedoni e ridurre la velocità dei veicoli in transito.
.
Una misura preventiva per la sicurezza dei cittadini
La decisione arriva a seguito di rilievi tecnici che hanno evidenziato comportamenti di guida non sempre conformi ai limiti di velocità previsti in un’area caratterizzata da insediamenti residenziali, attraversamenti pedonali e intenso traffico veicolare. L’obiettivo, spiegano dal Comune, è quello di tutelare gli utenti deboli della strada – pedoni, ciclisti e bambini – attraverso un intervento mirato di moderazione del traffico.

L’intervento: due dossi artificiali e nuova segnaletica
I lavori prevedono l’installazione di due dossi artificiali conformi alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992, art. 179), nei tratti individuati dall’allegato grafico planimetrico (pubblicato insieme all’ordinanza). Come mostrato nella planimetria allegata al provvedimento, i dissuasori saranno collocati nei punti strategici di Viale della Transumanza, con segnaletica verticale di presegnalazione e orizzontale complementare, per garantire la massima visibilità e sicurezza.

L’Ufficio Tecnico comunale è stato incaricato di progettare e curare la posa dei dissuasori, oltre che della successiva manutenzione ordinaria.

A cura di Michele Solatia.

2 commenti su "Manfredonia, nuovi dissuasori di velocità in Viale della Transumanza"

  1. I dissuasori si tolgono, si mettono, si rivolgono e si rimettono.
    Piuttosto, qualcuno sa dirmi a cosa servono oggi quei rialzi previsti anni anni fa per una pista ciclabile mai utilizzata (zona Capolinea-viale dei pini)?

  2. E le toppe di cemento lasciate sul manto stradale quando verranno riasfaltate? Sono passati mesi e sono ancora lì!!!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.