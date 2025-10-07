Manfredonia riflette sull’educazione: alla Sala “Valentino Vailati” due volumi per interrogarsi e ripartire

Una serata di pensiero e confronto, quella che si è svolta a Manfredonia nella Sala “Valentino Vailati”, dove il Learning Sciencesinstitute (LSi), centro di ricerca dell’Università di Foggia, coordinato dalla Prof.ssa Giusi Antonia Toto, ha presentato due volumi che parlano di scuola, devianza, innovazione e cambiamento.

A moderare l’incontro il dirigente scolastico, Professor Francesco Di Palma, dell’I.C. Ungaretti–Madre Teresa di Calcutta di Manfredonia, che ha guidato il dialogo con competenza e sensibilità, valorizzando ogni intervento e creando uno spazio di confronto autentico tra scuola, università e istituzioni.

L’evento ha registrato una partecipazione significativa da parte di insegnanti, educatori, rappresentanti delle istituzioni e cittadini attivi. Una comunità educante che ha risposto con interesse e presenza, confermando quanto il tema dell’educazione sia sentito e condiviso.

Il sindaco ha aperto con parole sincere: “Come amministrazione ci abbiamo tenuto a essere presenti. Spesso ci sentiamo impotenti, mancano le risorse, ma la nostra città è ricca di docenti coraggiosi.” Ha raccontato un momento vissuto in una masseria didattica, parlando di educazione informale e immigrazione e ha lanciato una riflessione: “La criminalità ha una grande capacità di rigenerarsi. Noi educatori dobbiamo interrogarci: abbiamo gli strumenti giusti? Sappiamo accendere il desiderio nei ragazzi?”

La prof.ssa Giusi Antonia Toto, incalzata dalle domande del dirigente Di Palma, ha approfondito il contenuto del primo volume, “Sistemi educativi e devianza. Prospettive di Etnopedagogia criminale”, scritto con il dott. Leonardo Palmisano. “La prima parte, più accademica, è la mia: ricerca sul campo, pedagogia come leva di cambiamento. La seconda, quella di Leonardo, parla di migrazione, di donne nigeriane, di devianza e testimonianze. Due mondi che si parlano: a scuola insegniamo la legalità, nei sistemi deviati si insegna altro. Eppure, i processi sono simili.” Ha poi lanciato una provocazione: “La nostra provincia è resistente al cambiamento. Lo dico con cognizione di causa. Ma il cambiamento non si giudica a priori. Va navigato. Va vissuto. Solo così possiamo capire se produce innovazione o no.”

La vicesindaca Cecilia Simone ha riportato l’attenzione sul contesto locale: “Già prima dell’insediamento, partivamo da una comunità attenta, da una rete di associazioni che ha messo in discussione il commissariamento.” Ha raccontato la sua partecipazione allo sciopero generale, accanto a docenti e studenti: “I ragazzi hanno bisogno di adulti credibili. Di sentirci accanto, come istituzioni, come educatori. E soprattutto, di essere ascoltati.”

La prof.ssa Martina Rossi, Assegnista di Ricerca presso il Learning Sciences institute e autrice del secondo volume, “Innovazione educativa. Tecnologie e strategie per la didattica del futuro”, ha chiuso con un intervento appassionato. “Perché la scuola è restia al cambiamento? Perché non ascoltiamo gli studenti, i docenti, chi vive la scuola ogni giorno. L’università non deve calare dall’alto il sapere. Deve lavorare con la scuola, non per la scuola.” Ha parlato di pedagogia trasformativa come leva per piccoli cambiamenti quotidiani, quelli che fanno davvero la differenza. “I pedagogisti devono essere al fianco degli insegnanti. E il cambiamento nasce dal dialogo: con le famiglie, con le istituzioni, con gli studenti.

”Ha difeso la tecnologia come strumento da usare con equilibrio: “Non va demonizzata. Non è lo strumento a fare male. Serve una via di mezzo, quella che i greci chiamavano mesótes. E serve coerenza: nel 2015 abbiamo introdotto i telefoni a scuola, oggi li vietiamo. Più che cambiamento, sembra un ritorno indietro.”

Una serata che ha acceso il dibattito, ma soprattutto ha acceso domande. Quelle giuste. Quelle che servono per ripartire.