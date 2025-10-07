Manfredonia. "Una città, tanti piccoli ras"

Nella nostra città, chiunque si alzi la mattina e decida di impadronirsene di un pezzetto lo può fare come neanche nel più immaginifico sogno di un anarchico irremovibile. C’è quello a cui da fastidio il raggio del faro di Levante e lo fa oscurare; quello che decide che una spiaggia, in piena città, diventi palude e ne demarca il territorio con un bel tabellone (una specie di pipì dei cani all’angolo della strada); quello che decide che il parcheggio attiguo a Lungomare N. Sauro venga “riservato agli autorizzati” (autorizzati da chi? E, soprattutto, CHI, visto che i pescatori hanno le loro belle autorizzazioni per entrare sul porto?); quelli che occupano tutto ciò che è possibile occupare con la loro mercanzia in bella mostra o tavolini piazzati a perdita d’occhio e così via.

Da circa tre anni, invece, una solerte dirigente scolastica ha deciso che la sua scuola, due volte al giorno, diventi un bunker inespugnabile, con tanto di transenne (quest’anno corredate perfino con orari e disegnini stampati all’uopo) e ben tre vigilesse/vigili per volta.

In quella scuola ci è andato mio padre, ci sono andato io, ci è andata mia moglie, ci sono andati i miei figli, ma il caos indescrivibile che si verifica all’entrata e all’uscita, da tre anni a questa parte, non lo abbiamo mai visto, pur essendo clamorosamente diminuito il numero di iscritti, anche per via della denatalità: macchine parcheggiate a casaccio e sui marciapiedi a mò di Uomo Ragno, abitanti del quartiere costretti a fare lunghi percorsi alternativi per portare i propri figli in altre scuole della città, garage occupati, doppi e tripli giri per tornare a casa e via di questo passo.

Motivo?

Ufficialmente non si sa, ma sembrerebbe che l’enorme e comodo cortile interno che ha accolto per 80 anni bambini di ogni età e generazione non sia agibile (?!?) e, perciò, molto pericoloso per gli indifesi pargoletti e loro genitori/nonni di questi anni ’20, tanto da rendere necessario militarizzare l’intera zona.

Come dicevano i “Trettrè” nel secolo scorso, “a mè, me par ‘na strunzàt“; infatti, la stessa cosa non avviene per i bimbi di Madre Teresa di Calcutta (lì sì molto pericoloso, con strada a doppio senso di marcia!), né tantomeno per il plesso gemello alla De Sanctis, quello in Via della Croce, giusto per citare un paio di esempi; ma, soprattutto, il cortile interno è così inagibile che d’estate viene regolarmente utilizzato da un centinaio di bambini in occasione del Grest parrocchiale e, che io sappia, nessuno è finito all’ospedale.

Pertanto, con un po’ di buon senso, ritengo che quelle transenne vadano eliminate, anche perché la presenza dei vigili urbani è più che sufficiente a rendere la strada sicura e, soprattutto, che venga ripristinato il cortile interno come luogo di sosta dei bambini all’inizio e alla fine delle lezioni.

P.S.: se la dirigente (o chi per lei) ci tiene così tanto alla sicurezza e alla salute dei bambini, cominci a far eliminare il guano dei piccioni che gravita sulla testa dei pargoli (e possibilmente anche i piccioni): quella sì, una situazione davvero pericolosa per la salute.

FOTO