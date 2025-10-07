Edizione n° 5847

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Calabria: Forza Italia primo partito, tiene il Pd. Delusione M5s
7 Ottobre 2025 - ore  10:03

CALEMBOUR

SALVATO // Bari: bimbo salvato da botulismo infantile, il miele come possibile causa
7 Ottobre 2025 - ore  11:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Urgentissimo. “Forza, aiutiamo Ryan, il gattino che non si è arreso”

RYAN Manfredonia. Urgentissimo. “Forza, aiutiamo Ryan, il gattino che non si è arreso”

Ryan ha perso il controllo della vescica e ora ha bisogno di un intervento delicato: uretrostomia presso la clinica Palladino di San Giovanni Rotondo

Manfredonia. Urgentissimo. "Forza, aiutiamo Ryan, il gattino che non si è arreso"

Manfredonia. Urgentissimo. "Forza, aiutiamo Ryan, il gattino che non si è arreso"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. Ryan è un gattino di quasi 2 anni, trovato piccolissimo con la spina dorsale rotta. Contro ogni previsione, ce l’ha fatta: oggi riesce a camminare, anche se con fatica.

Purtroppo, Ryan ha perso il controllo della vescica e ora ha bisogno di un intervento delicato: uretrostomia presso la clinica Palladino di San Giovanni Rotondo.

Ryan vive a Manfredonia con una meravigliosa donna che ha già salvato e dato in adozione decine di gatti, ma le spese mediche sono tante e serve il nostro aiuto. Ogni piccolo contributo può fare la differenza per garantire a Ryan una vita dignitosa e senza dolore.

Grazie di cuore a chi vorrà sostenere Ryan 🐾

per info e per donare:

L’arte del caffè      – Manfredonia. Via tribuna 130, Manfredonia, telefono: 348 758 4825

“Piccolo Zoo”        – Manfredonia, Via Tribuna, telefono: 347 746 3228

Lirohouse             –  Manfredonia, via Gargano, 51, telefono: 349 421 0979

Postepay – postamat – 5333 1759 8559 9429

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.