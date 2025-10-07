Manfredonia. Urgentissimo. "Forza, aiutiamo Ryan, il gattino che non si è arreso"

Manfredonia. Ryan è un gattino di quasi 2 anni, trovato piccolissimo con la spina dorsale rotta. Contro ogni previsione, ce l’ha fatta: oggi riesce a camminare, anche se con fatica.

Purtroppo, Ryan ha perso il controllo della vescica e ora ha bisogno di un intervento delicato: uretrostomia presso la clinica Palladino di San Giovanni Rotondo.

Ryan vive a Manfredonia con una meravigliosa donna che ha già salvato e dato in adozione decine di gatti, ma le spese mediche sono tante e serve il nostro aiuto. Ogni piccolo contributo può fare la differenza per garantire a Ryan una vita dignitosa e senza dolore.

Grazie di cuore a chi vorrà sostenere Ryan 🐾

per info e per donare:

L’arte del caffè – Manfredonia. Via tribuna 130, Manfredonia, telefono: 348 758 4825

“Piccolo Zoo” – Manfredonia, Via Tribuna, telefono: 347 746 3228

Lirohouse – Manfredonia, via Gargano, 51, telefono: 349 421 0979

Postepay – postamat – 5333 1759 8559 9429