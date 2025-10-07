Massimo Ciuffreda: "Non basta la denuncia: la sinistra deve conquistare la gente, non aspettarla"

“È ora di guardarci negli occhi e ammettere che questa sconfitta sia nelle Marche sia che in Calabria non è casuale, non è un incidente tattico, ma il risultato di due problemi strutturali che abbiamo rincorso troppo a lungo.

Il primo l’incapacità di mobilitare e motivare l’elettorato. Ci lamentiamo dell’astensionismo, degli elettori che non votano, delle distrazioni mediatiche, ma intanto non abbiamo messo in campo una strategia per far sentire ogni singolo elettore e specialmente chi sta ai margini partecipe, protagonista, interlocutore. Non basta marcare le differenze con il centrodestra e necessario costruire speranza, fiducia, identità, radicamento. Quando l’affluenza cala (Marche: attorno al 50 % ; Calabria: circa il 43,1 % ) il primo partito invisibile è l’astensione. È lì che perdiamo. L’elettore di centro sinistra è sfiduciato, non crede nello strumento elettorale. Il grande primo partito: l’astensionismo.

Se alla nostra agenda di infamia si aggiunge il silenzio degli elettori, abbiamo perso prima ancora di cominciare. I numeri lo dicono: nelle Marche l’affluenza si è attestata al 50,01 % (circa la metà degli aventi diritto) ; in Calabria, il dato è intorno al 43,14 % .

Il secondo tema e la mancata attrattiva governativa, anche dove il centrodestra è in crisi In Calabria, nonostante il candidato di centrodestra avesse attorno un filone di accuse che avrebbe potuto smuovere l’elettorato, abbiamo perso lo stesso . Questo significa che la sinistra non è sufficientemente percepita come alternativa credibile, come forza in grado di governare, nemmeno in contesti in cui il terreno è più favorevole.

Anche nelle Marche: il centrodestra riconfermato con oltre il 52 % e con Fratelli d’Italia come primo partito , mentre il Pd e le forze del centrosinistra arrancano e non riescono a imprimere il dibattito. La crisi è anche culturale: siamo bravissimi a criticare, ma poco bravi a proporre visioni che facciano innamorare l’elettorato.

In queste condizioni, anche un governo locale traballante del centrodestra o scandali in vista non sono sufficienti per scalfire il vantaggio: l’elettorato inattivo è troppo vasto, mal collegato, sfiduciato o irreperibile.

Che cosa dobbiamo fare da subito qualche precondizione minimale è necessario ripartire da un dialogo radicale con chi non vota: ascolto vero, progetti concreti di comunità, partecipazione reale. Investire nelle campagne territoriali (comuni, frazioni) più che nel messaggio nazionale, spesso confuse più per il no a prescindere piuttosto che un’idea di futuro realizzabile, un caso su tutti il voto sulla proposta di pace per Gaza dove il bastone contrario ha predominato sui contenuti reali del provvedimento.

Scegliere candidature che incarnino credibilità, passioni locali, non solo nomi nazionali. Sviluppare narrazioni positive, coinvolgenti, che rompano con la sola logica della protesta. Rafforzare capacità organizzative: presenza sul territorio, rete, attivismo permanente (non solo in campagna elettorale).

Oggi non possiamo più accontentarci di fare la voce contraria: dobbiamo diventare forza che attira, forza che unisce, forza che convoca. Solo così potremo contendere con speranza anche regioni in bilico, anche territori che sembrano perduti.“



Lo riporta su Facebook, Massimo Ciuffreda.