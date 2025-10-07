Monte Sant’Angelo. La Giunta comunale di Monte Sant’Angelo, riunitasi il 3 ottobre 2025 sotto la presidenza del sindaco Pierpaolo d’Arienzo, ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo per l’attuazione del “Piano delle indagini integrative nelle aree di proprietà privata a destinazione agricola rientranti nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Manfredonia”.

L’intervento, identificato dal CUP F71G22000240002, prevede un investimento complessivo di 248.641,61 euro, interamente finanziato dal Ministero dell’Ambiente.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’Accordo di Programma “Manfredonia”, siglato tra Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia e i Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, volto alla bonifica e messa in sicurezza delle aree contaminate comprese nel SIN.

Il documento recepisce una serie di atti amministrativi avviati a partire dal Decreto Direttoriale n. 519 del 20 dicembre 2019, che ha approvato l’accordo quadro per la definizione degli interventi di risanamento ambientale.

L’obiettivo è aggiornare e integrare le indagini sui terreni agricoli privati, in continuità con le analisi già condotte nel 2013, al fine di garantire la tutela delle falde acquifere e la sicurezza delle produzioni agricole. L’esecuzione delle attività sarà curata in collaborazione con ASSET Puglia – l’Agenzia regionale per lo sviluppo ecosostenibile del territorio – e con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Puglia.

Il quadro economico di progetto approvato dalla Giunta prevede lavori per circa 157 mila euro, cui si aggiungono le somme a disposizione dell’Amministrazione (circa 91 mila euro) destinate a supporto tecnico-amministrativo, direzione lavori, sicurezza, imprevisti e oneri fiscali.

L’intervento rientra nel più ampio finanziamento di 1,45 milioni di euro assegnato al Comune di Monte Sant’Angelo nell’ambito dell’Accordo di Programma, con economie stimate in oltre 1,2 milioni per futuri sviluppi operativa.

Con la delibera n. 270/2025, la Giunta ha inoltre nominato il Responsabile del Settore Ambiente, Agricoltura e Foreste come Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

La delibera, approvata con carattere di immediata eseguibilità, conferma la piena copertura finanziaria nel bilancio comunale e la conformità agli obiettivi di tutela ambientale stabiliti dal Ministero e dalla Regione Puglia.