Primadonna punta a 95 milioni di fatturato con nuove aperture

Entro il 2025 sono in programma aperture a Napoli, Modica, Bergamo e Brescia e all’estero il marchio di calzature fondato 25 anni da Valerio Tatarella, attuale presidente dell’azienda, farà ingresso in nuovi Paesi all’estero in Libano, Libia, Malta.

Ha poi progetti con partner commerciali in Malesia, Vietnam e Indonesia.

I dipendenti Primadonna Collection sono oggi 1.200 e il numero articoli venduti tocca gli 4 milioni di pezzi all’anno, suddivisi tra scarpe, borse, abbigliamento ed accessori

