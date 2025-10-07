Riparte il Progetto Nicodemo: vent’anni di solidarietà e comunità per gli anziani di Manfredonia

Riparte a Manfredonia il Progetto Nicodemo, punto di riferimento per gli anziani del quartiere Croce–Di Vittorio, che sabato 11 ottobre, alle ore 16.00, inaugurerà il nuovo anno sociale 2025–2026. Nato il 19 febbraio 2005 da un’idea delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret dell’Istituto San Francesco da Paola, il progetto rappresenta da vent’anni un vero e proprio spazio di incontro, sostegno e amicizia per la terza età della città. Ogni settimana, oltre un centinaio di anziani – in prevalenza donne tra i 65 e i 90 anni – partecipano con entusiasmo alle attività proposte, trovando un luogo dove condividere esperienze e riscoprire il valore della socialità.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: offrire agli anziani un ambiente sereno e stimolante, in cui poter coltivare la propria creatività, esprimere le proprie potenzialità e sentirsi parte attiva della comunità. Un modo per contrastare la solitudine e vivere con serenità una stagione della vita spesso segnata dall’isolamento.

Le Suore della Carità, ispirandosi al carisma della loro fondatrice, Santa Giovanna Antida Thouret, continuano a portare avanti con dedizione e gratuità un progetto che mette al centro “gli ultimi” e i più fragili. Un impegno quotidiano fatto di accoglienza, solidarietà e cura. Le attività del Progetto Nicodemo si svolgono due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato dalle 16.00 alle 19.00, nei locali dell’Istituto di via E. Giustino. Il programma prevede ginnastica dolce, curata dai professori di educazione motoria Maria Benedetta Leone e Giuseppe Carone, incontri di prevenzione sanitaria con medici specialisti, momenti di formazione culturale e artistica, e iniziative intergenerazionali tra nonni e giovani.

Non mancano poi gli appuntamenti dedicati al divertimento e alla musica, con pomeriggi di ballo, giochi di gruppo e attività ricreative che uniscono benessere fisico e allegria. A fine anno, come da tradizione, si svolgerà anche la gita sociale di maggio, momento atteso e sempre molto partecipato. Le iscrizioni al nuovo anno sono aperte: chi desidera partecipare può rivolgersi alle Suore dell’Istituto San Francesco da Paola ogni pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00, versando una quota simbolica di 5 euro. È inoltre possibile offrire la propria disponibilità come volontario per collaborare alle attività e contribuire alla buona riuscita del progetto.

Dopo vent’anni di storia e di amore per la comunità, il Progetto Nicodemo continua a essere una testimonianza viva di solidarietà, fede e umanità, nel cuore di Manfredonia.