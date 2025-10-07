Terremoto avvertito a Lesina e sul Gargano: magnitudo 3.6

Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato oggi, 7 ottobre 2025, alle 12:29 UTC (14:29 ora italiana), al largo della Costa Garganica, in provincia di Foggia. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’evento sismico ha avuto epicentro in mare, a latitudine 41.9392 e longitudine 15.4527, e una profondità di circa 7 chilometri.

La scossa è stata avvertita distintamente in diversi centri del Gargano settentrionale e dell’Alto Tavoliere, in particolare nei comuni più prossimi all’epicentro: Lesina (12 km), San Nicandro Garganico (14 km), Poggio Imperiale (15 km) e Apricena (17 km). Molti residenti hanno riferito di aver percepito un breve tremolio, soprattutto ai piani alti delle abitazioni, ma non si segnalano danni a persone o cose.

La zona del Gargano è nota per una moderata attività sismica, legata ai movimenti della crosta terrestre nel basso Adriatico. L’INGV continua a monitorare la situazione, ma al momento non si registrano repliche significative.