7 ottobre 2025 – Economia e Welfare. La tredicesima del prossimo anno potrebbe essere più corposa. Il governo lavora alla Legge di bilancio 2026, una manovra da circa 16 miliardi di euro che punta a ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro. Sul tavolo ci sono tre direttrici principali: la riforma dell’Irpef, la detassazione parziale o totale della mensilità aggiuntiva e la stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale.

Irpef, meno tasse per il ceto medio

Il cuore della riforma fiscale si concentra sul secondo scaglione Irpef, che potrebbe scendere dal 35% al 33%. L’intervento riguarderebbe chi guadagna tra 28.000 e 50.000 euro l’anno, cioè circa 12,6 milioni di contribuenti, pari al 31% del totale, ma che versano quasi l’80% dell’imposta netta complessiva.

L’obiettivo, spiega il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, è quello di “non penalizzare il ceto medio”, categoria che sostiene gran parte del gettito fiscale.

Gli effetti concreti si tradurrebbero in minori tasse anche sulla tredicesima:

circa 40 euro di risparmio per chi guadagna 30.000 euro annui;

140 euro per chi ne percepisce 35.000;

fino a 440 euro per i redditi oltre i 50.000 euro.

Il beneficio si applica anche alla mensilità aggiuntiva, che è calcolata dividendo la retribuzione annua per dodici, ma senza contributi previdenziali a carico del lavoratore, rendendo la tredicesima quasi interamente “netta”.

La proposta Tajani: una tredicesima detassata

L’idea più ambiziosa arriva dal vicepremier Antonio Tajani, che ha rilanciato l’ipotesi di una flat tax ridotta sulla tredicesima, al 5% o al 10%, in sostituzione delle aliquote ordinarie che vanno dal 23% al 43%.

Il modello si ispira al regime già previsto per i premi di produttività, tassati al 5% fino a 3.000 euro per redditi sotto gli 80.000 euro.

Una misura di questo tipo coinvolgerebbe circa 19 milioni tra lavoratori dipendenti e pensionati, aumentando sensibilmente il potere d’acquisto delle famiglie proprio nel mese delle spese natalizie.

La Cisl ha inserito la detassazione delle tredicesime nella sua piattaforma, definendola “un polmone finanziario per le famiglie durante le festività”.

Resta però il nodo delle coperture finanziarie. Con l’aumento della spesa militare imposto dall’accordo Nato e il peso crescente delle pensioni, un intervento così esteso appare difficile da sostenere. Secondo l’analista Alan Friedman, l’Italia “non raggiungerà mai la soglia del 5% del Pil” di spesa militare promessa a Trump, ma il trend di crescita dei costi resta inevitabile.

Cuneo fiscale strutturale: meno contributi anche sulla tredicesima

Più concreta, invece, è la decisione di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. La riduzione dei contributi a carico del lavoratore – oggi pari a 7 punti per i redditi fino a 25.000 euro e 6 punti fino a 35.000 – sarà confermata e applicata anche alla tredicesima, con benefici per circa 14 milioni di lavoratori dipendenti.

L’effetto combinato tra riforma Irpef e cuneo fiscale potrebbe tradursi in diverse centinaia di euro netti in più sulla mensilità aggiuntiva di dicembre.

Un segnale di sollievo per il ceto medio, che da anni chiede una redistribuzione più equa del prelievo fiscale e un aiuto concreto al potere d’acquisto.