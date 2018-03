Di:



(ANSA) – MONOPOLI (BARI), 7 NOV – Una cassaforte rubata due giorni fa a Ceglie Messapica (Brindisi), con all’interno due fucili da caccia cal.12, è stata trovata da un pescatore subacqueo sul fondale della spiaggia Copacabana. Il forziere, la cui porta è stata scardinata dai ladri, è stato recuperato dal Nucleo sommozzatori dei carabinieri. Il proprietario aveva denunciato che all’interno della cassaforte, oltre ai fucili, c’erano oggetti preziosi che però non sono stati ritrovati. Sub pesca cassaforte rubata con 2 fucili ultima modifica: da

