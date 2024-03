Prof a luci rosse ad Arezzo, sms ad alunni: ‘oggi gita in campagna’

Arezzo – ATTRAVERSO un messaggio in codice (“oggi gita in campagna“) due giovani professoresse di una scuola superiore di Arezzo invitavano gli alunni prescelti ad incontri erotici in un casolare di campagna preso in affitto dalle donne.

Come riporta La Nazione e l’Ansa, “i ragazzi, tutti maggiorenni si ritrovavano con le due donne di 38 e 43 anni”. Nessun risvolto giudiziario per i giovani, data l’età ed il consenso, mentre i fatti sono venuti alla luce dopo le indagini del marito di una delle due donne, che ha ingaggiato un’agenzia investigativa insospettito per le assenze pomeridiane della giovane professoressa.

Redazione Stato