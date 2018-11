“Agosto di Fuoco”. Arrestati per droga esponenti clan Montanari a Manfredonia e Perna di Vieste

Di:

Dopo aver saputo dell’arre­sto di Claudio Iannoli, Gaeta­no Renegaldo capisce che avrà problemi ad ottenere i soldi del­la droga che gli ha fornito, e ma­nifesta a Raffaele Prencipe il suo timore. La conversazione è stata, però, intercettata dalla polizia. Su ordine del gip, gli agenti hanno arrestato due viestani e un manfredoniano, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda di Bari. Associazione mafiosa finalizzata al traffico di dro­ga è l’accusa nei loro confronti, ritenuti affiliati al clan di Giro­lamo Perna, contrapposto, a Vie­ste, alla batteria guidata da Mar­co Raduano.

Proprio dopo l’arresto di quest’ultimo, lo scorso agosto, il clan Perna avrebbe cercato di egemonizzare il mercato della droga nella città garganica, ac­quistando due chili di cocaina, al prezzo di 70 mila euro, da Gae­tano Renegaldo.Ma il 21 agosto, Claudio e Giovanni Iannoli, con altre cinque persone, vengono arrestati; di conseguenza, Re­negaldo – ritenuto vicino al clan dei montanari – perde il suo re­ferente. A quel punto – come emer­ge dalle intercettazioni – ottiene rassicurazioni da Raffaele Pren­cipe: i due, però, il 24 agosto ven­gono bloccati dopo la consegna di 25 mila euro. Renegaldo, quin­di, fugge e si nasconde per diverso tempo a Bratislava, in Slovac­chia. Poi, torna in Italia.

