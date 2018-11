Autovelox sull’auto della polizia: come contestare la multa

Di:

Alcuni Comuni si sono fatti “furbi” e hanno iniziato a elevare le contravvenzioni per eccesso di velocità montando degli autovelox a bordo di auto “civetta” della polizia. Queste vengono inviate a perlustrare le vie cittadine, di solito quelle ad alta percorrenza, con l’intento di pizzicare qualche automobilista distratto, con il piede pesante sull’acceleratore. Naturalmente il conducente non si rende conto che, all’interno della volante, c’è un autovelox e prosegue sereno nella sua marcia. Proprio in quel momento viene fregato: la macchina fotografica lo immortala anche se sta procedendo nel senso opposto di marcia ed a pochi chilometri rispetto al limite (che, nelle vie cittadine, prevede una tolleranza massima di 5km/h).

fonte laleggepertutti