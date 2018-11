“Cantieri di antimafia sociale” a Foggia nel ricordo di Panunzio

Di:

Foggia – 7 novembre. “Cantieri di antimafia sociale”. Si chiama così il percorso progettuale di attività formative ed educative della durata di tre anni da tenersi all’interno di immobili confiscati alla mafia presentato ieri presso l’auditorium “Santa Chiara”.

Finanziata dalla Regione Puglia, l’iniziativa vede come capofila il Comune di Foggia, l’Università di Foggia e altre numerose e qualificate realtà e associazioni. Non a caso il progetto è stato reso pubblico nel giorno dell’anniversario della morte di Giovanni Panunzio, imprenditore foggiano ucciso dalla mafia il 6 novembre 1992.

Tale progetto infatti è stato fortemente voluto e perseguito dall’Associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti” con il suo presidente, Dimitri Lioi, e la sua vicepresidente, Giovanna Belluna Panunzio, nuora del mai dimenticato imprenditore.

“Faremo didattica all’aperto con la finalità di educare alla legalità nella villa del clan dei Lanza.” le parole di Lioi “Questa era stata dichiarata un bene di non utilizzabilità, ma siccome noi siamo coriacei, abbiamo insistito perché potesse diventare invece un bene di utilizzabilità a fini sociali”.

Fini sociali che vogliono essere animati dall’amore, come ha sottolineato nel suo breve ma toccante intervento la vicepresidente dell’associazione promotrice del progetto. Giovanna Belluna Panunzio ha infatti evidenziato l’importanza della solidarietà sociale e dell’amore per il bene comune, valori che possono certamente dare un senso al sacrificio, comunque non certo voluto nel caso di Giovanni Panunzio, della propria vita.

Diversi i relatori intervenuti all’evento che ha visto la partecipazione di circa 150 studenti a rappresentare le varie scuole della città.

Il sindaco di Foggia, Landella, e Antonella Tarantino dell’Ufficio Scolastico Provinciale hanno sottolineato l’importanza della diffusione della cultura e della pratica quotidiana della legalità tra i giovani e della lotta all’indifferenza morale per la futura crescita civile ed economica della città di Foggia e di tutto il Paese.

Significative le parole usate per ricordare Panunzio “È un simbolo per questa città” ha infatti sottolineato Agostino De Paolis, nel 1992 dirigente della squadra mobile della questura di Foggia, da poco nominato responsabile del settore Sicurezza del cittadino, politiche delle migrazioni e antimafia sociale della Regione Puglia.

“Ha insegnato la necessità di lottare per qualcosa di alto. Lui ha lottato per la sua famiglia. Ed ha lottato in maniera decisa. Credevo di essere stato io” continua De Paolis “a convincere Giovanni Panunzio a collaborare con la giustizia, ma mi sbagliavo. Non l’ho convinto io. Lui era convinto già di per sé. Giovanni Panunzio ha lasciato il messaggio di essere pronti a lottare per le cose in cui si crede”.

Un messaggio forte in effetti. E che si spera entri nella testa e nel cuore dei giovani come un esempio. A focalizzare l’attenzione su questo, Raffaele Cannizzaro, prefetto presso il Ministero dell’Interno e Commissario Nazionale per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso “Bisogna cercare di dare elementi di riconoscimento ai nostri giovani” le sue parole “dicendo loro che la vita è costruzione, anche quando è difficile edificare”.

L’attenzione dei relatori è stata rivolta anche alla città di Foggia, alle difficoltà che vive nel contrastare il fenomeno mafioso e alla necessità di reagire.

“Foggia è una città devastata, non possiamo nascondercelo” le parole di Claudia Lioia, assessore all’istruzione del Comune di Foggia

“Il Comune però ci ha messo tanto in questo progetto che intende utilizzare i beni confiscati per fini sociali. Quello che ci proponiamo è che i ragazzi diventino esempi di legalità evitando che essi vengano cooptati dalla mafia. Solo così il nostro progetto avrà un senso. Continuiamo a lavorare insieme”.

E le parole di Mariani, prefetto di Foggia “In questi quattordici mesi [da quando è stato nominato prefetto Mariani, ndr.] si è fatto molto. Ora cerchiamo di rimuovere le metastasi. È compito però di tutti far sì che vengano debellati i fenomeni mafiosi, non solo il singolo negoziante, perché si tratta della libertà di ognuno di noi. E non si può dire che la lotta riguardi solo lo Stato. Fare qualcosa può significare anche solo creare un tessuto sociale favorevole alla lotta che ritengo veramente una lotta per la liberazione”.

Liberazione anche per donne, intere famiglie che spesso vengono attanagliate dal fenomeno mafioso.

“Più è alto il tasso di delinquenza sul territorio più aumentano le famiglie sofferenti” spiega a tal proposito Rosaria Capozzi, presidente della cooperativa Filo di Arianna “Noi cerchiamo contatti con tutte le province della regione per aiutare principalmente le donne vittime di violenza, ma sappiamo che è importante spezzare il cerchio che si forma intorno ad un mafioso violento. Così insegnamo che l’indipendenza economica può dare un’altra vita ad un uomo come ad una donna solo se si impara un mestiere legale”.

A chiudere l’incontro, le parole di Leonardo Palmisano, sociologo e scrittore di Bari, e Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

“Dobbiamo fare corpo” l’esortazione di Palmisano “In questa regione c’è tanta gente sana. Ed è importante creare tra noi delle cerniere”. Ed Emiliano “Bisogna resistere in modo organizzato istituzionalizzando gli interventi. La Puglia è la regione che ha istituzionalizzato ed investito di più, forse in Italia e in Europa, rispetto all’antimafia sociale”.

Daniela Iannuzzi