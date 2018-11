Dal campo rom di Foggia lo scuolabus non passa: 70 bambini a piedi

Di:

Per 70 bambini della provincia di Foggia la scuola non è ancora iniziata. Nonostante per tutti la prima campanella sia suonata già da due mesi. Forse perché loro sono rom e vivono in un campo nomadi a 15 chilometri dalla

città.

Tutta colpa dell’appalto del Comune che parte sempre in ritardo. E così in ritardo arriva anche il pullmino, ma di mesi. Le settimane passano e pure le lezioni. In più scuola per questi bambini rom significa anche integrazione e socializzazione coi loro coetanei.

