Manfredonia. “Vicchje Arzille e Tacche a Spille”: successo e partecipazione

Di:

“L’amore può tradurre la cosa più banale nel contrassegno di un dolce ricordo” (Oscar Wilde)

“Vecchie arzille” con tacchi a spillo condividono la banalità della quotidianità. Il passato è diventato presente con tutti i ricordi più belli, e vivono i momenti passati traducendoli in una profonda emozione. Decidono di combattere la perdita di tutte le cose belle che la vita le ha regalato , ma che la vecchiaia pian piano le sta togliendo.

Si aggrappano a quello che ormai sembra banale, ma tutto improvvisamente diventa di importanza primaria. Non si commiserano ma si rinnovano, affrontano tutte le avversità della vita, per vivere al meglio una vita che sta per volgerei al termine.

Ci sono due categorie di attori: l’attore mediocre, che recita il suo testo, e il grande attore che lo resuscita. (Marc Escayrol)

Complimenti a: Clotilde, Maddalena, Genoveffa, Nicola Dottore, Fattorino, Camilla, Isadora, Ninetta, Don Andrea , Margherita.

FOTOGALLERY