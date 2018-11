Puglia. Al via lavori di nuova pavimentazione lungo la SS688 di Mattinata

Di:

Bari, 7 novembre 2018. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha avviato questa mattina i lavori di nuova pavimentazione lungo la strada statale 688 “di Mattinata”, in provincia di Foggia.

Ultimate le attività propedeutiche e di allestimento dei cantieri, oggi sono partiti gli interventi, anche in relazione alle condizioni meteo favorevoli della giornata; nel dettaglio, per consentire l’esecuzione dei lavori, fino al prossimo 15 novembre, sarà chiusa al traffico la tratta di statale 688 tra il km 2,760 ed il km 9,935, situata tra i territori comunali di Monte Sant’Angelo e Mattinata, in prosecuzione alla galleria ‘Monte Saraceno’, già interdetta al transito per i noti lavori in corso di adeguamento degli impianti tecnologici.

Stante la concomitanza dei due interventi, quindi, è chiuso al transito il tratto della SS688 dal km 0,000 al km 9,935.

In relazione a tale chiusura, la circolazione in direzione del Gargano è deviata, con indicazioni in loco, sulla strada statale 89 “Garganica” e sulla strada provinciale 53 ‘litoranea per Vieste’; percorso inverso per il transito da Vieste verso Manfredonia.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it<http://www.stradeanas.it/> oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

Ufficio Stampa

Relazioni Esterne e Comunicazione