Riccardi “Sospese le assunzioni all’ASE. Faremo luce sulla vicenda”

Manfredonia. ”Apprendo dalle testate giornalistiche di procedure di assunzione presso l’ASE a tempo determinato (45 giorni) che pare differiscano da quanto era stato preventivamente concordato. Pertanto, d’accordo con l’Assessore con delega alle partecipate Antonio Prencipe, abbiamo chiesto all’amministratore unico ASE Francesco Barbone di sospendere tutte le procedure in corso per predisporre immediate verifiche. Sarà cura di questa Amministrazione fare luce sulla vicenda e tenere la cittadinanza informata”.

Lo scrive su facebook il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.