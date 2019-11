Angelo e Napoleone Cera, Riesame conferma gli arresti domiciliari

Ilha confermato gli arresti domiciliari, riqualificando però le accuse, per Angelo e Napoleone Cera, padre e figlio rispettivamente ex parlamentare e consigliere regionale pugliese dell’Udc, arrestati il 17 ottobre su disposizione della Procura di Foggia per un episodio relativo alla procedura di nuove assunzioni nel Consorzio per la Bonifica della Capitanata.

I giudici hanno riqualificato il reato contestato da tentata concussione in induzione indebita a dare o promettere utilità. “Quando un fatto di reato viene così drasticamente ridimensionato, – è il commento dei difensori, gli avvocati Francesco Paolo Sisto e Michele Curtotti – accogliendo parte delle ragioni della difesa, ci si aspetta, quale logica conseguenza, quantomeno una tangibile attenuazione, se non la revoca, anche della misura cautelare.