“Antimafia lontana dai riflettori”, continuano i presidi legalità di “Ultimi”

, 07 novembre 2019. Una 3 giorni incentrata sullaè in programma a Manfredonia a cura di ““, associazione nata a Scampia su un’idea di, scomodo prete anticamorra, e di, agente della Polizia di Stato di origini foggiane, vice presidente della stessa associazione.

I presidi della legalità dell’associazione “Ultimi” proseguono senza sosta lungo lo Stivale anche a seguito di recenti scioglimenti di consigli comunali in Provincia di Foggia: dopo Monte Sant’Angelo e Mattinata, anche Cerignola e Manfredonia – come risaputo – sono stati interessati dal provvedimento del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Interno e dopo una relazione di una Commissione d’indagine alla quale è seguita una relazione del Prefetto di Foggia.

“Lontani da palchi e dai riflettori”

“Lontani da palchi e dai riflettori”, l’antimafia dell’associazione “Ultimi” è costituita da “opere fatta in strada e di recupero sociale, in difesa di tutti coloro che sono nella morsa del malaffare“.

La storia di Don Aniello è l’esperienza di un prete di periferia, per 16 lunghi anni (dal 1994 al 2010) impegnato in una realtà complessa come quella di Scampia, che ha amato tanto e per cui si è speso moltissimo.

Proprio sulla scorta dell’esperienza di Scampia Don Aniello ha deciso di fondare, nel 2013, l’Associazione “Ultimi”, una voce a favore della legalità, perchè, come da lui stesso sottolineato, tante sono le “Scampia” d’Italia.

L’agente Pietro Paolo scelse volontariamente la comunità di Scampia, per prestare il suo servizio. Figlio di una persona che fece la storia della Milano degli anni ’70, il padre era un uomo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

