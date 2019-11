“Decima Azione”. Partito il processo alla mafia foggiana (FOTO SQ)

“: partito stamani, presso il, il processo con rito ordinario a carico di 4 uomini accusati di essere collegati alla mafia foggiana.

I 4 (vedi elenco) sono accusati a vario titolo di “mafia, estorsioni e tentato omicidio”.

Stamani ci sono state le costituzioni delle parti civili.

Nel corso della notte Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Foggia e del Servizio Centrale Operativo e Militari del Reparto Operativo Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri di Foggia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 30 persone, indagate, a vario titolo per associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato omicidio.

I 4 IMPUTATI

L’OPERAZIONE DECIMA AZIONE

Si fa riferimento a un’operazione conclusa nello scorso novembre 2018, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che ha consentito di ricostruire la struttura organizzativa e le dinamiche criminali dell’associazione mafiosa denominata Società Foggiana, in continuità con altre precedenti indagini già cristallizzate in sentenze, molte delle quali passate in giudicato.

E’ per questo che è stata definita convenzionalmente “DECIMA AZIONE”, in quanto rappresenta appunto la decima (in ordine di tempo) delle più importanti operazione antimafia messa in campo dalla DDA di Bari nel capoluogo dauno, una operazione che ha documentato anche la contrapposizione tra le due c.d. “batterie” mafiose egemoni sul territorio (da una parte quella dei SINESI-FRANCAVILLA e dall’altra quella dei MORETTI-PELLEGRINO-LANZA), e purtuttavia il loro inquadramento in un unico contesto all’interno della Società Foggiana.

L’OPERAZIONE DECIMA AZIONE – NOVEMBRE 2018