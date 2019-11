Foggia. “Che impresa vuoi fare da grande?”

Foggia. Venerdì 8 novembre 2019 alle ore 8.30, presso l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Foggia avrà inizio il progetto “”. L’iniziativa, rivolta a 40 alunni di terza media, è stata promossa per il terzo anno consecutivo dal Rotary club Foggia “U. Giordano”, presidente Nicola Cintoli, in collaborazione con la presidente della Piccola Industria di Confindustria Foggia, Maria Pia Liguori, la Dirigente Scolastica della Scuola Media “Dante Alighieri” Marialba Pugliese e la presidente dell’Ance Foggia Annj Ramundo.

Dopo le positive esperienze già conseguite negli anni precedenti nelle Scuole Medie foggiane “Foscolo” e “Zingarelli Da Feltre”, il progetto rivolge ora l’attenzione ad un’altra attiva realtà scolastica, appunto la Dante Alighieri, per ampliare l’offerta finalizzata a stimolare i giovani alla creatività e progettualità, ma anche per favorire contestualmente la promozione della cultura d’impresa nelle scuole ed alla formazione degli imprenditori di domani.

Il Rotary, da anni impegnato sul Territorio con iniziative rivolte alle Nuove Generazioni, per favorirne la crescita culturale e personale, ha trovato nella Piccola Industria degli interlocutori ideali per realizzare un nuovo modo di “fare orientamento”, non nel senso stretto del termine ma nell’offrire consigli o spunti di riflessioni valide a determinare scelte consapevoli per il proprio futuro.

Con il suddetto progetto “CHE IMPRESA VUOI FARE DA GRANDE: il mio futuro comincia oggi”, il Rotary “U. Giordano” fa concretamente entrare in contatto il mondo della Scuola con gli Imprenditori che guidano i discenti nella conoscenza delle dinamiche imprenditoriali e nell’elaborazione di idee innovative per realizzare Startup.

Fornire stimoli e indicazioni “a largo spettro”, far conoscere e comprendere la realtà circostante, costituiscono le finalità prioritarie per operare le giuste scelte valoriali da proiettare nel futuro.

La metodologia si baserà prevalentemente sulla comunità di pratica attraverso incontri di ricerca/azione con approccio partecipativo in cui i ragazzi saranno invitati a confrontarsi attraverso la condivisione di idee, esperienze, aspettative.

Il percorso, articolato in 5 incontri, si concluderà con la presentazione dei progetti e valutazione alla presenza di una Giuria formata da una Commissione Mista di Imprenditori della Piccola Industria di Confindustria Foggia e del presidente e soci rotariani imprenditori, a cui seguirà in un evento pubblico la premiazione della migliore idea progettuale. Gli alunni saranno guidati dalla Tutor dell’Istituto, Giusy De Biase, e dalla coordinatrice del progetto Maria Buono, socia rotariana, convinta che solo facendo sistema e diffondendo buone pratiche si riuscirà a migliorare il tessuto sociale della Città di Foggia.