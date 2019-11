“La ‘Foggia del Potere’ persevera impunemente sull’IRIIP”

Foggia.

E’ bene che i cittadini foggiani e non solo, sappiano che il progetto “Contesti” per i Campi diomedei classificato primo nel “concorso internazionale d’idee” indetto dal Comune di Foggia il 19.01.2009, premiato nel 2012 con 25.000 euro su un montepremi di 35.500 eurosemplicemente perché quel progetto premiato da una Commissione risultata farlocca, era incompatibile e inattuabile con i due risaputi vincoli di tutela MIBAC (archeologico e paesaggistico) presenti sui 23 ettari indivisibili e indisponibili del Parco equestre (ex-ippodromo).

Da alcuni giorni il sindaco Franco Landella e gli imprenditori che vinsero la gara d’appalto su quel progetto fasullo, fanno sapere (con spregiudicata propaganda ingannevole) che non vedono l’ora di andare avanti con quei lavori per realizzare il parco urbano Campi diomedei appena la Soprintendenza finirà di scavare.

Lavori che iniziarono il 28 feb. 2018 dopo il consenso ricevuto dell’allora Soprintendente Simonetta Bonomi eseguiti in assenza del necessario e costante controllo per poi essere bloccati il 30 Ottobre 2018 in auto-tutela per difetti di progettazione e procedura lavori, dalla nuova e integerrima Soprintendente Arch.Maria Giulia PICCHIONE (apprezzata funzionaria Mibac, temuta in tutt’Italia da quella malarazza che pur di lucrare é pronta a distruggere storia e cultura di un popolo).

Un blocco lavori che fece esultare di gioia il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi convinto “Pro IRIIP” dopo aver visitato il complesso ippico foggiano e preso coscienza di quanto male stava facendo il sindaco Landella alla sua città distruggendo la più bella, esclusiva, antica ed integra realtà che ha visto a Foggia.

Tutti ricordano come la “FOGGIA del POTERE” si scatenò contro (anche con pesanti ingiurie) sulla Soprintendente arch.Picchione passata per incompetente.

Fortuna che il tempo é galantuomo!

Gli scavi di oggi le hanno dato ragione perché é in tutta l’area ex-ippodromo di 23 ettari che emergono preziose scoperte archeologiche, anzichè nei soli pochi metri quadrati previsti nel progetto “Contesti” Campi diomedei.

E’ chiaro che se il sindaco persevera a voler continuare i lavori per creare a tutti i costi il

suo parco urbano (incontrollabile e quindi pericoloso senza le storiche mura di cinta) , commette una sciocchezza e anche un illecito perché del suo originario progetto parco urbano “Campi diomedei”, con tutte le modifiche richieste dalla direzione nazionale del Mibac, é rimasto solo il nome.

Il premiato ma inattuabile progetto “Contesti” non può essere sostituito da un’altro progetto per giunta elaborato da un altro gruppo di professionisti che pare faccia capo agli imprenditori che continuano impropriamente a risultare e credere siano legittimati a riprendere i lavori solo perché già vincitori della iniziale gara d’appalto di un progetto nei fatti cestinato.

Questa forzata continuità non può essere lecita e legittima.

Se il sindaco e le passate imprese aggiudicatarie in questi giorni (unitamente al funzionario Italo Maria Muntoni della Soprintendenza) si affannano, con interviste e rassegne stampa, a far credere che tutto viene condotto in modo legittimo e lecito con attenzione alle funzioni e alla storia dell’IRIIP, stanno solo ingannando i cittadini.

Sono Opere Pubbliche e quindi non può essere lecito e legittimo riprendere i lavori se non si ritorna ad un nuovo “concorso d’idee” (o bando che sia) per una nuova scelta progettuale e a un nuovo bando per aggiudicare i lavori.

Se dovesse continuare indisturbato tutto questo andazzo irregolare su quello storico parco equestre arricchito di archeologia, si spiegherebbe perché il Comune é in continuo dissesto finanziario, perché anche sull’amministrazione del Bene Pubblico, Foggia é sempre tra le ultime e per mafiosità tra le prime.

Foggia, 07.11.2019

Franco Cuttano (Presidente p.t. del Comitato Pro IRIIP)