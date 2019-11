“Lucca comics and games”. Giuseppe Guida “Un’emozione incontrare il tuo lettore”

Foggia – Luci, colori, magia, fumetti e la sensazione di tornare ad essere bambini tra gli eroi della nostra fantasia in quel tempo.

È il “Lucca comics and games”, il più emozionante appuntamento europeo nell’ambito dei fumetti, dell’ animazione, dei giochi di ruolo e da tavolo che ha aperto i battenti, per l’edizione 2019, il 30 ottobre e si è concluso il 3 novembre segnando un numero record di 270.003 biglietti venduti.

A prendervi parte anche un artista, fumettista e illustratore di Foggia, Giuseppe Guida.

Classe 1974, il disegnatore ha cominciato questo lavoro subito dopo aver conseguito il diploma presso il liceo artistico nel 1997 “partecipando” come lui stesso racconta a Statoquotidiano “ad una serie di fiere nel settore per incontrare persone e vivere esperienze”.

Non è, dunque, la prima volta che Giuseppe Guida partecipa al Lucca comics, fiera considerata ad oggi unica nel settore e la più importante ormai a livello europeo. Eppure “è sempre un’emozione” tiene a sottolineare il fumettista.

‘Lucca comics and games’ è da considerarsi una fiera dove una miriade di nomi illustri, cosplayer e appassionati possono prendere parte a varie attività, 1600 quelle organizzate quest’anno, fra incontri, tornei, workshop, e live performance; a più di 4000 sessioni di autografi, 1500 postazioni di gioco. E poi concerti e spettacoli musicali, opere teatrali prodotte dal festival e oltre un migliaio di relatori tra cui 180 stranieri.

Un’occasione importante che favorisce l’incontro tra lettori e autori. Un’entusiasmante concentrato di emozioni, soprattutto quando “si ricevono riconoscimenti per il proprio lavoro” come è accaduto proprio a Giuseppe Guida: “Un’emozione incontrare il tuo lettore che viene appositamente allo stand per fare domande. Un momento magico per la chimica che si crea tra pubblico ed artista/autore perché ci si sente legati da un’unica passione, quella per i fumetti, che dà la possibilità di tornare ad essere bambini”.

Al Lucca Comics è possibile, infatti, incontrare autori di canzoni o fumetti o attori che hanno prestato il volto a personaggi comics o sono diventati essi stessi sceneggiatori di fumetti.

A Lucca, Giuseppe Guida è stato presentato come direttore editoriale della Lisciani Libri per la quale gestisce una collana di biografie chiamata ‘I Girasoli’ dedicata alle grandi biografie illustrate, 15 per la precisione, per raccontare vicende importanti accadute nel mondo dell’arte nel corso del tempo “Io mi occupo della biografia di Giordano Bruno” le parole di Guida “con la collaborazione di Francesca Capone, una mia collaboratrice e curatrice della sezione fumetti della biblioteca di Foggia. Libro, questo, che sarà in uscita l’anno prossimo”.

Ma l’attività di Giuseppe Guida va ben oltre il Lucca Comics.

Nel 2015, il fumettista pubblica per la Notes Edizioni il suo primo graphic novel “Scampia Storytelling” sui testi di R. Tiziana Bruno e Poesie di R. Piumini, ossia uno dei massimi esponenti della letteratura per l’infanzia; nel 2017 pubblica per la Round Robin Editrice il graphic novel “Michelangelo: La Parete Perfetta”, con testi di G. Cesaro, anche biografo di Claudio Baglioni, e copertina di C. Villa.

A ottobre 2018 pubblica, per Edizioni Inkiostro, “Zilf”, graphic novel scritto dallo sceneggiatore Giancarlo Marzano, autore storico di Dylan Dog, con copertina realizzata da Maurizio Rosenzweig.

Sempre attivo e operativo, Giuseppe Guida ci racconta anche di opere da pubblicare a breve.

“È prossima l’uscita di due miei libri, ‘Le Avventure delle Supermaestre’, graphic-novel su sceneggiatura di Francesca Caizzi. E, per fine anno, un graphic novel dedicato a Francesco Marcone, il funzionario foggiano ucciso nel 1995. Il lavoro sarà realizzato in collaborazione con ‘Libera’ e in uscita con una casa editrice di Roma, Round Robin, esperta in vicende di mafia”.

Giuseppe Guida è anche fondatore di una Scuola di Fumetti ‘Inkiostro’ che nasce da una fusione con la casa editrice ‘Edizioni Inkiostro’, realtà marchigiana alla ribalta perché, nata come etichetta indipendente, oggi pubblica, ormai, a livello internazionale e mondiale. “Io sono direttore responsabile per la sede di Foggia, tra le 8 sedi sparse in Italia, soprattutto tra Marche e Abruzzo”.

Daniela Iannuzzi