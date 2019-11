Manfredonia, ok al terminal croceristico al Molo di Ponente

Manfredonia, 07 novembre 2019. E

Il porto di Manfredonia sarà dunque dotato di una struttura di accoglienza per i turisti che sbarcheranno dalle navi da crociera che arriveranno nello scalo sipontino. Lo ha confermato il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, a commento dell’approvazione del bilancio di previsione 2020 e del triennale 2020-2022 dell’AdSP MAM, che prevedono investimenti di venti milioni di euro per la nuova infrastrutturazione e la ristrutturazione dei porti del sistema.

PER IL PORTO di Manfredonia, come per quelli di Barletta e Monopoli, si tratterà di “strutture leggere” per l’accoglienza dei passeggeri per un investimento complessivo di 0,65 M di euro. Strutture che saranno realizzate grazie al progetto THEMIS (Rete territoriale e marittima a sostegno dello sviluppo di piccole crociere) dotato di risorse per 2,7milioni di euro rivenienti da fondi europei, del quale l’AdSP MAM è lead partner. <Il progetto Themis – spiega Patroni Griffi – è un importante strumento che ci consentirà di intercettare più efficacemente il segmento lusso del traffico crocieristico, puntando sulla destagionalizzazione dei flussi turistici. In questa dinamica anche i territori dell’entroterra verranno valorizzati e promossi, con importanti effetti benefici sull’economia di tutto il territorio”.

LA REALIZZAZIONE del terminal di accoglienza dei turisti croceristi, sarà una presenza qualificante per l’approdo di Manfredonia e certamente varrà ad invogliare le compagnie di navigazione a includere lo scalo sipontino negli itinerari croceristici sia pure delle piccole navi e superyacht. Naturalmente si è anche pensato a migliorare la navigazione nel bacino portuale per facilitare l’attracco delle navi. Nel bilancio presentato sono previsti per Manfredonia “lavori di manutenzione dei fondali per 5,2 M di euro”. E’ questo un aspetto fondamentale per favorire i traffici croceristici. Nel recente passato non sono state da poco le difficoltà incontrate dalle navi per raggiungere il molo di ponente del porto commerciale. Qualche altra nave è stata dirotta sul molo alti fondali del porto industriale, e qualche altra è rimasta ancorata al largo.

IL MOVIMENTO croceristico è in netto incremento eppertanto cresce anche la concorrenza fra le località che cercano di captare fette di quei traffici. Manfredonia può a ben ragione inserirsi in questo contesto nel quale non manca l’attivismo delle agenzie marittime locali. Le migliorate prospettive logistiche portuali, richiamamo l’organizzazione delle attrattive turistiche a terra. I turisti sceglieranno di rimanere a Manfredonia nella misura in cui la città si presenta accogliente sotto tutti i punti di vista. E su questo piano c’è ancora tanto da fare.

Michele Apollonio