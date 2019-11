Miranda “Sanità e Agricoltura, fallimento centrosinistra in Regione”

“Le politiche regionali per i settori cruciali della Sanità e dell’Agricoltura rappresentano in pieno il fallimento di questo centrosinistra allargato che ormai governa la Puglia da troppo tempo”.

È quanto afferma l’avvocato Luigi Miranda, componente del direttivo regionale della Lega e responsabile dell’organizzazione della provincia di Foggia.“È notizia delle ultime ore la certificazione della perdita dei 300 milioni del Psr- continua il legale foggiano- Il Tar Puglia ha riammesso i ricorsi e bloccato i pagamenti per la misura 4.1, bocciando di fatto la circolare con la quale gli uffici regionali avevano addirittura ipotizzato la eliminazione del Durc dalle richieste delle imprese agricole. La decisione di merito sarà pronunciata solo il primo aprile 2020, un pesce di aprile annunciato, come è stato definito, con 4 mesi di stop e la quasi certezza del disastroso operato della struttura tecnica dell’assessorato.

I nostri agricoltori sono stati beffati e perderanno risorse preziose per il riammodernamento delle loro aziende. La tendenza positiva dell’economia agricola, come certifica lo Svimez, è già un ricordo per la Puglia: molti ragazzi sono andati via e hanno abbandonato i campi. Con Emiliano neppure l’agricoltura ha tassi di crescita né è più una opportunità.

L’amministrazione regionale di centrosinistra ha scritto una pagina nera per l’agricoltura pugliese: dalla Xylella, che avanza inesorabilmente, ai fondi perduti per i giovani agricoltori al loro primo impianto l’ex pm ha dissipato speranze e fiducia, imbrigliando la struttura in ricorsi ed errori”.

Non vanno meglio le cose sul fronte della Sanità,osserva ancora Miranda, che aggiunge: “L’ultimo annuncio riguarda l’apertura di un grande ed efficiente ospedale nel Nord Barese. Peccato che la logica delle grandi strutture, in cui rientra anche Foggia, col Deu, la cui inaugurazione è rinviata di stagione in stagione, faccia perdere pazienti e posizioni nello stato di salute dei cittadini, con una sperequazione perpetrata a danno dei territori periferici. Il Gargano, fatta eccezione per Casa Sollievo della Sofferenza, è privo di un presidio ospedaliero di primo soccorso. Lo stesso dicasi per i Monti Dauni, dove le comunità devono sobbarcarsi il costo della cura e della salute. Il centro sinistra in Regione ha dimostrato la totale inefficienza e mancanza di visione per la Puglia. Occorre un cambio di passo, che solo la Lega ed il centrodestra potranno mettere in campo” conclude Miranda.