Scontrino al bar di 120 euro a Roma per tre hot dog e un panino

Tre hot dog e unprosciutto e formaggio, più 4 lattine di Coca Cola e un’acqua. Totale: 119 euro e 34 centesimi. Quasi venti euro (17,34) solo per il « servizio ». È il conto che si è vista recapitare una famigliola di turisti pugliesi in gita nell’Urbe. Mamma, papà, due figli di 11 e 15 anni al seguito. Uno spuntino salato non tanto per gli ingredienti, ma per il portafogli del babbo. Un’altraCapitale ai turisti, stavolta in, dopo loda 430 euro a due giapponesi sempre in zona, caso che ha fatto discutere parecchio a fine settembre, con tanto di blitz della Municipale nel ristorante.

fonte https://www.ilmessaggero.it/roma/news/stangata_bar_roma_4_panini_120_euro-4839328.html?fbclid=IwAR34v6jQeosllCBaLJXQZevWLaPIJiTseVNr-WLkeJuqVQ5-CF0Jy1nSpy8