Vieste. Lavella passa ai domiciliari

Direttissima per il ri­storatore viestano Antonio Lavella. Il Giu­dice per le indagini prelimi­nari del Tribunale di Foggia, Domenico Zeno, che ha presieduto l’udienza di convalida ha deciso per gli arresti domiciliari.

Nella sua nell’abitazione l’uomo oltre ad armi regolarmente denunciate, tre fu­cili da caccia e due pistole, deteneva abusivamente una pistola semiautomati­ca dì fabbricazione russa calibro 7.62, carica e per­fettamente funzionante, e centinaia di munizioni di diverso calibro in misura superiore al limite consen­tito dalla legge.