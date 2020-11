La scienza non è il luogo della certezza, ma delle domande, e nessuna può essere dichiarata illegittima. Dalle domande nascono nuove ipotesi e ricerche. Come una città diventa epicentro della pandemia? Tutto deriva da comportamenti sbagliati, non disciplinati o c’è altro? La Capitanata nella primavera scorsa era poco toccata dal virus, al punto da richiamare l’ipotesi di una qualche immunità, derivante dalla malaria che a fine Ottocento colpiva il 70 – 80 per cento della popolazione. Oggi in Capitanata l’incidenza dei positivi è di oltre 90 su 10.000 abitanti, di gran lunga superiore a Bari. Molto più del doppio di Brindisi e Taranto. Il quadruplo di Lecce.

Nella primavera scorsa le indicazioni erano: mascherine, lavarsi le mani, distanziamento. Poi il lockdown. L’isolamento come unica certezza, “un freno d’emergenza”, per brevi periodi. “Usciremo presto e tutto tornerà come prima”, si diceva. E così è stato. Intanto si parlava di densità demografica, invecchiamento della popolazione, convivenza abitativa. Si affacciavano altri aspetti da verificate: il clima, la stagione calda, la vitamina D, l’immunità acquisita… La ricerca dei fattori per prevedere l’andamento della pandemia era ed è difficile; piccole variazioni producono risultati molto diversi ed effetti talvolta catastrofici.

Circolano sul web grafici e simulazioni. Luoghi chiusi, numeri contenuti di persone, dove uno è positivo: può infettare pochi, la metà, tutti… o nessuno. Da cosa dipende? Dalla mascherina, la ventilazione dei locali, il tempo di permanenza, se si parla a voce bassa…

Daegu, 2 milioni e mezzo di abitanti in Corea del Sud, dove i primi casi circolano a metà gennaio. A metà febbraio una donna infetta i suoi confratelli di una chiesa locale, durante una cerimonia e un successivo funerale. Il 22 febbraio su circa 10.000 seguaci “testati”, i positivi sono 1300. Il focolaio si ferma per la tempestività degli interventi. Prove del coro di Washington. A distanza, senza mascherina, 61 persone per oltre 2 ore cantano, uno è positivo, contagiati 53 (87%). Due sono morti. Alcuni si trovavano a 14 metri e si chiama in causa l’aerosol. I contagiati sarebbero stati la metà se avessero tenuto la mascherina, molto meno se il locale fosse stato ventilato…

Si aggiungono altre costanti: ambienti chiusi, riunioni prolungate (matrimoni, funerali, feste… dove si crea un’atmosfera di scarso autocontrollo), assenza di ventilazione… Ci sono luoghi in cui il virus è sovra o superdiffuso. Sono i luoghi che diventano “i focolai”. C’entra la casualità, la sfortuna? In una pandemia possiamo dire quello che è successo, poche cose e parziali, invece, su quello accadrà. Hanno valore tutte le regole precedenti, ma innumerevoli sono le varianti. A che serve mantenere la distanza in chiesa se poi alla comunione si creano contatti ravvicinati? Il diavolo è sottile, si dice a Monte S. Angelo.

Improvvisamente in un angolo del mondo il virus si sovradiffonde, non sappiamo sempre trovare la causa, e questo rende difficile imparare dagli altri. Così ci sembra strano il fatto che in Giappone si può andare allo stadio e non si possono gridare slogan… perché se si grida o canta si trasmette il doppio di droplet (goccioline).

Alcuni prendono il virus e non sanno come. Mi trovavo sul lungomare di Manfredonia. Giornata bella di sole. Le panchine occupate. In lontananza vedo una persona, con mascherina, che se l’abbassa e sputa, nei pressi di una panchina dove c’è una signora anziana in carrozzella con il marito. Lo “sputatore” si rimette la mascherina e si allontana velocemente. Le persone vicine si guardano tra loro. Io passo di là, scordando che le goccioline restano in aria! Più avanti 4-5 persone discutono vivacemente e ad alta voce di biciclette elettriche, con mascherine abbassate… Ho l’accortezza di allontanarmi.

La pandemia mette in crisi il rapporto lineare di causa ed effetto. E cioè una immagine di scienza. Quella positivistica, deterministica. Oggi ancora, nel mezzo della pandemia, la scienza esprime dubbi e incertezze, non nasconde di non sapere, ma proprio per questo le indicazioni date vanno seguite con accuratezza, un po’ d’immaginazione e praticando qualche slalom urbano.

A cura di Paolo Cascavilla, fonte futuriparalleli.it