Barone Assessore. M5s diviso su accordo con Emiliano, voto su Rousseau

(statoquotidiano). Foggia, 07 novembre 2020. Far parte o non far parte della giunta di Michele Emiliano, è questo il quesito che tiene impegnati gli attivisti, i consiglieri regionali e i parlamentari della Puglia pentastellata. E’ possibile che già lunedì il dilemma venga risolto tramite la piattaforma Rousseau, dopo un accurato ascolto delle varie posizioni in campo in fase di svolgimento, e con l’auspicio che a votare sia soltanto la Puglia, almeno alcuni degli iscritti se lo augurano.

Le indiscrezioni di queste ultime ore danno Rosa Barone, la consigliera provinciale pentastellata della Capitanata, unica donna eletta, in pole per un assessorato. Le potrebbe essere proposto l’ambiente, altre voci dicono il welfare, l’accordo prevederebbe anche la presidenza del consiglio. Barone ha il sostegno di gran parte del gruppo dei parlamentari del territorio sebbene Rosa Menga, – nell’intervista rilasciata a Foggia Today– abbia espresso la sua contrarietà a un esecutivo con il Pd. Pare una posizione più personale che di squadra, ma trova, comunque, la condivisione di Antonella Laricchia e di altri rappresentanti della base grillina che mal tollerano un accordo venuto furi dall’oggi al domani.

E’ cosi? Com’è noto, la consigliera regionale Laricchia, strenuamente, ha rifiutato di presentarsi alle regionali con Emiliano candidato presidente anche quando sembrava cosa fatta per i vertici nazionali. Dalla sua bacheca facebook ha ribadito il “no” all’accordo e, per quanto riguarda il voto su Rousseau, ha scritto: “Piattaforma fondamentale per le scelte del M5S ma che non si può tirare fuori dal cilindro per sovvertire il risultato delle elezioni o per fare l’opposto di quanto promesso in campagna elettorale”. Certamente il Movimento si presenta molto diviso per questa votazione, fra contrari non dichiarati e favorevoli che non si esprimono se non direttamente con il capo politico Vito Crimi e con gli altri attivisti.

Il governatore Emiliano ha sempre offerto al M5s la possibilità di collaborare, oltre che di avere degli assessorati, e a ogni “no”, va detto, non s’ è mai scoraggiato ritenendo l’accordo forse solo rimandato. La trattativa con Rosa Barone è in corso e il voto su Rousseau, anche se notizia ufficiosa, ci sarà. Lei sarebbe favorita anche perché sarebbe stata la più dialogante con il Pd in questi anni, è una delle spiegazioni. Un’altra parte del M5s ha il dubbio che ci possa accordare con un gruppo e non con l’altro, favorendo solo alcune linee e sintonie grilline. Non c’è dubbio che il M5s si trovi in uno dei passaggi fondamentali della sua storia politica e che il guado intenda attraversarlo senza perdere incisività nella trattativa pugliese. Da qui l’intento di avviare intese dentro un quadro di accordo al rilancio.

Lunedì, secondo notizie di stampa, dovrebbe essere completa la giunta di Emiliano, lo stesso giorno in cui sarebbe prevista la trattativa su Rousseau, un incastro di tempi senza il quale, si ipotizza, possono restare dei posti vuoti per il M5s appunto. Un’ipotesi, naturalmente, nemmeno troppo caldeggiata per non abbinare posti a nomi già dati per scontati, è il ragionamento di una parte dei pentastellati. Di fronte il M5s ha Michele Emiliano, forte non solo di una significativa vittoria con la sua coalizione ma antesignano dell’accordo con il M5s in Puglia, ponte fra l’ala oltranzista e quella moderata, se la cosa si concretizzasse, e portatore di un’ulteriore attenzione per la Capitanata.

A cura di Paola Lucino, 7 novembre 2020