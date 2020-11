Cittadino di S. Giovanni R. truffa frate e gli spilla 60mila euro: condannato

Macerata, 7/11/2020 – (centropagina) Prima era un parrocchiano vittima di un tragico incidente stradale in cui era morta la moglie, poi un parrocchiano con la moglie ancora viva ma in difficoltà economiche. Tante scuse per ottenere tanti soldi: 60.000 euro in quattordici mesi. È stato condannato a quindici mesi di reclusione per truffa e molestie V.D.M, 39enne originario di San Giovanni Rotondo ma da anni residente a Civitanova. Il giudice Francesca Preziosi lo ha invece assolto dall’accusa di estorsione. Il pubblico ministero aveva chiesto cinque anni per tutti i reati contestati. Il processo è stato discusso ieri pomeriggio in Tribunale a Macerata. I fatti contestati invece risalgono al periodo compreso tra gennaio 2014 e marzo 2015 quando, secondo la ricostruzione accusatoria – il fascicolo è del sostituto procuratore Claudio Rastrelli –, si sarebbe fatto inviare da un frate del Convento Cuore Immacolato di Maria di Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino) la bellezza di 60.000 euro muovendolo a compassione con storie drammatiche: dall’incidente e la morte della moglie alle difficoltà economiche contingenti di un fedele parrocchiano. (centropagina)