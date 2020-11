De Leonardis “COVID, incrementare dotazione organica tecnici di radiologia”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis.

“Da settimane ormai, gli ospedali pugliesi sono di nuovo alle prese con la pandemia che ha aumentato in modo esponenziale il numero di pazienti da seguire e sta sottoponendo il personale in prima linea ad uno stress lavorativo e psicologico sempre più allarmante. Figure di primo piano in questa drammatica battaglia sono i tecnici di radiologia, il cui ruolo è fondamentale per seguire l’evoluzione del Covid-19 nell’organismo e scongiurare possibili complicazioni, in particolare attraverso esami radiologici e tac ai polmoni. Personale il cui organico nei principali hub era e resta sottodimensionato già in tempi normali, che magari è stato incrementato di qualche unità per qualche mese durante la prima fase dell’ emergenza ma che adesso è tornato con la dotazione precedente, con turni di lavoro stravolti e nonostante la continua esposizione al rischio per sé e per le loro famiglie al rientro a casa.

È quindi non solo auspicabile ma necessario (come evidenziato anche dalle organizzazioni sindacali di categoria), così come avvenuto per il personale infermieristico, il reclutamento urgente di nuovi tecnici di radiologia, anche e soprattutto per affrontare questi mesi terribili con una dotazione di risorse umane e professionali all’altezza della gravità e complessità della situazione, e garantire alle decine di migliaia di cittadini che si rivolgono alle strutture ospedaliere in ogni provincia e territorio, risposte rapide ed efficaci all’altezza delle aspettative e delle esigenze”.