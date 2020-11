Estorsione a imprenditore, Cassazione rigetta ricorsi foggiani

Roma, 07 novembre 2020. Con recente sentenza, “la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Pellegrino Antonio Vincenzo e Ruggiero

Gianluca, nati rispettivamente a Foggia il 13/06/1952 e il 09/09/1980, relativamente al ricorso presentato contro la sentenza emessa il 7/12/2018 dalla Corte di appello di Bari, che confermava la decisione di primo grado con la quale i citati Pellegrino e Ruggiero erano stati riconosciuti colpevoli del reato di estorsione pluriaggravata, commesso in concorso tra loro e con V.P. (non ricorrente), in danno dell’imprenditore Franco Curcelli.”

La Corte, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche (equivalenti alle

aggravanti per Pellegrino e prevalenti quanto a Ruggiero), rideterminava le pene

agli stessi inflitte, riducendole.

ATTO integrale, sentenza CORTE CASSAZIONE > PELLEGRINO RUGGIERO