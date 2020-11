Lucera, Covid: 198 contagiati. Tutolo “Diversi ricoveri in ospedale”

Lucera, 7/11/2020 – “Vi chiedo scusa. Mi è stato impossibile connettermi per la diretta. Sono 198 I nostri concittadini attualmente contagiati. Purtroppo I numeri continuano a salire, segno di una diffusione vasta del virus perciò vi raccomando le solite e mai troppe precauzioni. Tantissimi stanno bene e non avvertono il minimo fastidio. Purtroppo però non sono pochi quelli che stanno male e hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Buon pomeriggio”.

Lo riporta l’ex sindaco di Lucera e consigliere regionale della Puglia Antonio Tutolo.