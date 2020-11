Manfredonia, “fine vita” per la ‘Daunia’. “GRAZIE per aver reso felici milioni di viaggiatori”

E’ arrivato il fine vita per la “Daunia” una storica motonave, nel lontano 1968, in rada alle Isole Tremiti nel 1968. La nave trasportava persone e merci da Manfredonia alle Isole Tremiti, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle attività economiche della città di Manfredonia. Infatti, basti solo pensare che nel solo anno 1970 ha registrato un trasporto di 86.053 passegeri e 1.174 tonnellate di merce varia, nei suoi 215 viaggi e 31.930 miglia percorse nell’arco dell’anno. La nave è stata in Linea per e da Tremiti per trasporto passeggeri e merci, dal 1965 al 1988, per essere sostituita nell’anno 1989 della San Domino. In quanti che hanno vissuto i mitici anni 80’, ricorderanno l’emozione che si provava a salire a bordo della Daunia. Talvolta, parlo della mia esperienza, prima della partenza, si poteva incrociare a bordo il comandante che salutava gli ospiti con l’equipaggio che gentilmente invitava a prendere posto nel salone in coperta. Se non erro la partenza era fissata per le otto del mattino con arrivo a Tremiti alle ore 11, 30 circa. Un percorso meraviglioso almeno sino a Vieste, con la possibilità da parte dei viaggiatori di ammirare la splendida costa bianca del Gargano con le sue falesie. Conservo ancora un mio diario nel quale, appuntai ogni mia emozione a bordo della Daunia, quando nel 1983, per la prima volta, raggiunsi il paradiso delle isoleTremiti. In tanti, dopo nel porticciolo di San Nicola, ricordo che oltre a fotografare l’isola di San Domino, si immortalavano con la Daunia nello sfondo, evidentemente per conservare il ricordo di una nave che gli aveva portati in un autentico eden naturalistico. Nella tratta di ritorno da Tremiti a Manfredonia, d’estate, la vedevo, elegante con la propria prua tagliare, il mare antistante la costa di Macchia fino all’approdo nel porto di ponente di Manfredonia. Grazie, Daunia, per aver reso felici milioni di viaggiatori ai quali hai concesso di poter godere del paradiso delle Tremiti.

Antonio Castriotta