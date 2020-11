Manfredonia. “Pochi positivi tra Stella Maris e Centro Diurno”. La Torre “Situazione sotto controllo”

Manfredonia, 07 novembre 2020. “Siamo stati noi ad anticipare il virus, rispettando i protocolli e tutte le misure, anche attraverso un impegno notevole, effettuando i test, fornendo i consigli e le raccomandazioni ai parenti degli ospiti, monitorando h24 quanti interessati alle positività. Il punto è un altro: noi avevamo previsto tutto, e da tempo, la Regione invece cosa aspetta a intervenire per sostenere le attività dei Centri Diurni pugliesi?”. Così a StatoQuotidiano Michele La Torre, fondatore della Cooperativa Santa Chiara di Manfredonia, referente di AGCI, Associazione Generale Cooperative Italiane, in qualità di rappresentante regionale del settore sanità, commentando i casi di positività al nuovo coronavirus (“inferiori a 5 in totale”) che hanno interessato “nella seconda metà di ottobre 2020” la Casa di Riposo “Stella Maris” (attualmente attiva) e il Centro Diurno Santa Chiara (con attività al momento sospese), entrambi siti a Manfredonia.

I DATI. “Innanzitutto, ad oggi non mi risultano decessi degli ospiti delle nostre strutture per ‘causa COVID’, tanto nella casa di riposo Stella Maris, quanto nel Centro Diurno Santa Chiara. Per la Stella Maris: fortunatamente, nell’ambito dei nostri screening preventivi, abbiamo riscontrato un’anomalia durante i test sierologici riguardante una paziente e un’operatrice, residente a San Giovanni Rotondo. Parliamo della seconda metà di ottobre”. “Poi, altre positività hanno riguardato 2 operatori del Centro Diurno Santa Chiara”.

“Per la Stella Maris di Siponto, parliamo di una ospite per la quale erano stati riscontrati dei valori anomali, dunque la stessa è stata prontamente spostata nell’area sospetti casi Covid. Difatti, avendo una struttura molto grande, parlo sempre della Stella Maris, è come se avessimo 3 plessi uniti. Chi risulta positivo al COVID viene spostato in un’area dedicata con tutte le disposizioni, e le misure, a norma di legge”. “Alla Casa di riposo Stella Maris, abbiamo la fortuna di dedicare al percorso COVID un’area dedicata molto grande, appositamente e isolata dal resto dei reparti. Agli assistiti COVID assicuriamo personale fuori dalla pianta organica, dunque extra ordine, e assistenza socio-sanitaria con unità interamente dedicate. Parlo di almeno 4 persone che ruotano su turni, retribuiti a parte dalla nostra Cooperativa. Personalmente, ho assunto 4 unità in più, oltre a quelle presenti nella pianta organica di base. Ripeto: per un solo singolo caso ho dedicato 4 persone, h24, allo stesso paziente”.

L’ANOMALIA DEI CENTRI DIURNI. “La responsabilità per i Centri diurni è della politica, faccio riferimento alla volontà di tenere operative le strutture, basandosi sull’atto di giunta del 4 maggio 2020: metà in presenza, metà a distanza. Personalmente la ritengo una ‘roulette russa’: può andare bene, o male se il colpo parte. Difatti, i risultati in Puglia sono lapalissiani, e confermano le mie previsioni”.

“NASCONDERE LE NOTIZIE? INFORMATI TUTTI, ABBIAMO ANTICIPATO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS, FORSE SIAMO GLI UNICI IN PUGLIA, COME CENTRO DIURNO, AD AVERLO FATTO”. “Nascondere le notizie?”, continua La Torre, “fortunatamente, e professionalmente, abbiamo attivato tutte le misure di prevenzione in modo autonomo. Siamo intervenuti prima dell’insorgenza dei primi sintomi tra ospiti e/o operatori, altrimenti le positività sarebbero state maggiori. Il nostro percorso è tracciato: abbiamo capito, a differenza di Lopalco, Montanaro, Emiliano e altro, che stiamo vivendo una pandemia mondiale, dove l’Italia è uno degli Stati dove si sta diffondendo maggiormente il virus. Ma questo lo abbiamo compreso, come referenti della Cooperativa Santa Chiara di Manfredonia, già ad inizio della prima ondata, quando dormivano tutti. Ribadito questo concetto, ogni settimana, e da sempre, facciamo a tappeto test sierologici a tutti i dipendenti, al di là delle normali attività di screening e monitoraggio di tutti i valori”.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ CENTRO DIURNO. “Le attività del Centro Diurno Santa Chiara sono state sospese, in via precauzionale, già all’insorgenza di alcuni valori alterati di un operatore dopo un test sierologico. Le anomalie riscontrate ci hanno spinto immediatamente a sospendere tutte le attività del Centro. Difatti, in seguito è stata accertata la positività al COVID, se non fossimo intervenuti immediatamente avrebbe potuto contagiare altri operatori e anche gli ospiti”.

“LA MANCANZA DEI TAMPONI ANTIGIENICI: LA REGIONE COSA FA?”. “Considerata quest’annunciata seconda ondata COVID, mi chiedo: non è stato prescritto, ai Centri diurni pugliesi, di fare i test sierologici. Pertanto, credo che sarebbe stata una cosa giusta se ci avessero dotati di tamponi antigienici, fermo restando che il sottoscritto, oltre a essere il fondatore della Coop Santa Chiara, è anche il referente regionale per il settore sanità dell’AGCI, Associazione Generale Cooperative italiane,e dunque correlato al partenariato socio economico pugliese. Noi, ci colleghiamo, ascoltiamo, e ci confrontiamo con Lopalco, Montanaro, con i referenti del Dipartimento sanitario della regione. Nell’ultima riunione, prima ancora dei casi di positività alla Stella Maris, e al Centro Diurno Santa Chiara, ho domandato agli stessi: per gli stessi motivi per i quali avete chiuso le scuole, le piscine, le palestre, i teatri, perchè non fate chiudere anche i centri diurni in Puglia, dove sono presenti anziani e disabili molto più a rischio, rispetto agli ospiti delle RSA e RSSA. Perchè questo: anziani e disabili, spesso anche giovani, dei Centri Diurni tornano nelle loro residenze. Non possiamo controllare tutto quello che fanno. Il virus lo possono portare nel centro, o viceversa nelle loro abitazioni. I disabili del centro diurno Santa Chiara hanno anche 30 anni, hanno demenze lievi, in alcuni casi, quindi possono andare a fare la spesa, possono tranquillamente andare in giro, con tutte le conseguenze ipotizzabili. Cosa mi hanno risposto? No, i centri diurni devono continuare a restare attivi”.

“Noi, come cooperativa Santa Chiara, abbiamo al contrario scelto di sospendere le attività del Centro Diurno, perdendo soldi, non fatturando, pur di salvaguardare i nostri ospiti e, quindi, tutti i manfredoniani. La stessa scelta l’avrebbe dovuta compiere la Regione Puglia”.

“Ai detrattori, a chi dice che abbiamo celato alcune informazioni ribadisco: abbiamo evitato una diffusione maggiore del virus. Noi il lupo, il COVID, siamo andati a cercato nel bosco, non lo abbiamo atteso nel centro. Ad oggi, a fine precauzionali, ho mandato una lettera all’asl, chiedendo gentilmente di fare tamponi a tappeto a operatori e pazienti. Quando avrà chiaro la situazione complessiva deciderò cosa scegliere per la ripresa delle attività. Nel frattempo, invierò una lettera alla regione Puglia, evidenziando quest’anomalia dei Centri diurni in tutta la Puglia, centinaia di centri diurni che ospitano anziani e disabili, ora attivi e che sicuramente stanno indirettamente incrementando la diffusione del virus. Parliamo di centri mediamente grandi, 300 metri quadri circa, dove ci sono contemporaneamente 30/40 operatori, ospiti. Le stesse ricerche scientifiche stanno evidenziando come stare all’interno di un posto chiuso, dove si urla, si parla, ci si muove, anche con le mascherine la diffusione del virus è inevitabile. E questi concetti basilari, queste verità, le conoscono Emiliano, Lopalco, Montanaro, e altri”.

LE QUARANTENE, L’ASSISTENZA E IL MONITORAGGIO CONTINUO A OSPITI E OPERATORI. “Gli operatori positivi al Covid, della Stella Maris e del Centro Diurno, non solo stanno in isolamento e in quarantena fiduciaria, ma lo stesso è successo con tutte le persone con cui sono entrati in contratto. Abbiamo comunicato tutte le informazioni e raccomandazioni necessarie ai parenti dei nostri ospiti”. “Per i nostri ospiti, e anche per i parenti: supporto psicologico continuo, attività a distanza”.

LA SICUREZZA NECESSARIA PER I CENTRI DIURNI. “Come Centri Diurni, in Puglia, dovremmo essere dotati, come l’acque nelle case, di tamponi e test antigienici, ma lo stesso dicasi per tutti i centri convenzionati del territorio, tutte le strutture socio sanitarie, e gli operatori, i medici di base, gli ambulatori, almeno il minimo equipaggiamento indispensabile per fronteggiare la ‘battaglia’: guanti, visiere, tamponi, che invece paghiamo tutto di tasca nostra.”

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it