“Nuova ordinanza di Emiliano sulla scuola: si brancola nel buio”

Manfredonia, 07 novembre 2020. A seguito del nuovo Dpcm di Conte, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il prof. Pier Luigi Lopalco, avevano comunicato che l’ordinanza num. 407 del 28 ottobre sarebbe comunque rimasta in vigore fino alla scadenza del 24 novembre 2020 e che quindi le scuole di ogni ordine e grado fatto salvo per la scuola dell’infanzia, i laboratori e per le esigenze di frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali, avrebbero proseguito l’attività a distanza.

Ma ecco che arriva nella giornata di ieri, la retromarcia del governatore, che con l’ordinanza n. 413 riapre le scuole in Puglia ad esclusione delle scuole superiori e precisa: “Nessuno potrà essere obbligato ad andare a scuola in presenza e le eventuali assenze saranno giustificate. Tutti avranno diritto a richiedere la didattica a distanza per tutelare la propria salute. Le scuole dovranno dotarsi immediatamente della possibilità di fare didattica a distanza”. Quindi sembrerebbe tutto molto semplice e invece per tante realtà scolastiche questa ordinanza ha portato solo caos e frustrazione. La domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore è se Emiliano sia a conoscenza che in tante scuole pugliesi, purtroppo, la linea internet non permette attualmente di attuare la DAD e che alcuni dirigenti non hanno nemmeno a loro disposizione personale sufficiente da permettere le due didattiche contemporaneamente.

Alla luce di quanto detto, volente o nolente, da lunedì tanti bambini della nostra città, dovranno comunque rientrare a scuola alla faccia della sua ordinanza, dell’appello dei pediatri di chiudere le scuole per 14 giorni, dei dati preoccupanti sui contagi e della carenza di strutture sanitarie e di personale specializzato per far fronte all’emergenza in corso. Le incongruenze sulla scuola sono tante sia da parte del governo che della regione. Si aprono le scuole per l’infanzia, la primaria e le medie, mentre si chiudono per i ragazzi delle superiori, ammettendo dunque l’insicurezza della didattica in presenza, tanto da vietarla a questi ultimi. Una contraddizione che come dice lo stesso Emiliano, ha messo in contrapposizione due sezioni dello stesso Tar Puglia, visto che la sezione di Bari ha sospeso la sua ordinanza e quella di Lecce ne ha confermato la legittimità.

C’è tanto malcontento tra i genitori, non è adottando un decreto o un’ordinanza ogni due giorni che si risolvono le criticità. Non si può procedere con prove, supposizioni e tentativi quando ne va di mezzo la salute pubblica. Di sicuro è una condizione pesante tenere i figli a casa e seguirli con la DAD, specie per chi lavora, ma questo è il male minore (diamo un’occhiata al bollettino di oggi 1.054 nuovi positivi di cui 312 in provincia di Foggia) rispetto alla trasmissibilità del virus all’interno delle famiglie e delle scuole e all’incertezza di poter accedere alle strutture sanitarie locali. Le preoccupazioni dei genitori sono più che comprensibili e a legare tali ansie c’è un clima di disorientamento generale generato da quelle stesse istituzioni che attualmente dovrebbero fornire chiarimenti e rassicurazioni. Forse non è chiaro un punto fondamentale di tutta questa problematica e cioè che senza diritto alla salute non può essere garantito nessun diritto allo studio.