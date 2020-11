Orta Nova, la proposta “Sottoporre tutti i cittadini al test sierologico”

Orta Nova, 07 novembre 2020. Sottoporre i cittadini al test sierologico per verificare lo stato di salute della collettività in un momento in cui i casi COVID-19 sono in aumento preoccupante. È la proposta del politico e attivista alla guida del movimento Rivoluzione Orta Nova partita giovedì 4 novembre dalla pagina dedicata con un discorso caustico e senza sconti. Un discorso nel quale è emersa sostanzialmente la volontà di informare, perché: “Non è vero che l’informazione talvolta crea allarmismo. L’informazione è trasparenza. L’informazione è un diritto di chi viene governato ed è un dovere di chi è chiamato a governare”.

Comuni come Candela, racconta Nicola Di Stasio nel suo videomessaggio, hanno intrapreso delle iniziative proprio a sostegno della tutela della salute e della tracciabilità dello stato di salute dei cittadini, convenzionandosi con dei laboratori di analisi e dando così la possibilità alla comunità, con la compartecipazione del comune, di sottoporsi a test sierologico. Invece, sottolinea Di Stasio: “Vedo sull’albo del comune di Orta Nova una determina per l’acquisto di bandiere pari a 1152.00 euro, 218 euro per le corone di alloro per il 4 novembre, oltre a 405 euro per l’acquisto di ciclamini da utilizzare nella stessa giornata di commemorazione dei Caduti in guerra. […] Mi aspettavo che in questo momento storico si potessero far saltare tali spese e piuttosto far avviare un’iniziativa simile a quella del comune di Candela”. Con determina dirigenziale n. 867 del 4.11.2020, risulta inoltre, continua il resoconto di Di Stasio, programmato un impegno di spesa per test sierologici a cui sottoporre i dipendenti comunali.

Tale determina farebbe capo ad una richiesta del sindaco datata 13 ottobre 2020. Dalla stessa, si evincerebbe che il Comune di Orta Nova avrebbe chiesto solo ad un laboratorio di analisi di Foggia, “senza indagini di mercato con comparazione dell’offerta”, preventivo per la somministrazione del test che risulta pari a 580.00 euro, ossia 20 euro per ciascun test sierologico cui sottoporre i 29 dipendenti comunali, “senza un centesimo di sconto”.

Perché utilizzare i soldi della collettività per offrire un servizio solo ai dipendenti pubblici? La provocazione di Di Stasio, che tiene a precisare di trovare giusto che si tuteli la salute dei dipendenti comunali, a condizione che si dia la stessa possibilità al resto della comunità cittadina. “Spero che il sindaco si ravveda e dia la possibilità, ai cittadini che lo vogliano fare, di sottoporsi a test sierologico, e non solo ai dipendenti pubblici con soldi che sono di tutta la collettività”.

La determina dei test sierologici tuttavia, secondo il parere espresso sulla pagina Facebook del sindaco Mimmo Lasorsa, “è scaturita da una legittima richiesta da parte dei dipendenti comunali. Nel momento in cui ad Orta Nova abbiamo assistito ad un preoccupante e vertiginoso aumento dei casi positivi, gli stessi dipendenti, visto il continuo contatto con il pubblico, hanno richiesto di potersi autotutelare in questo modo. Non solo autotutelarsi, ma tutelare gli stessi cittadini”. “Alquanto assurdo”, secondo le stesse parole di Mimmo Lasorsa condivise sul social, dover confrontare le misure di prevenzione ortesi con quelli di altri comuni limitrofi per un semplice ragionamento: un conto è poter fare prevenzione in un paese di 2.000 abitanti; “un conto è poter fare prevenzione in un paese di 17.000 abitanti. Ed è per questo che bisogna trovare la giusta formula per garantire prevenzione e rispettare, come sempre, le casse comunali (i soldi pubblici)”.

Intanto, risultano 33 i casi positivi al Covid – 19 a Stornara, come ha reso noto ieri dalla sua pagina Facebook il sindaco di Stornara. “Tutti in condizioni buone ed in isolamento presso le proprie abitazioni”.

44 invece i casi di positività a Stornarella, come dal comunicato diffuso nella giornata del 6 novembre dal sindaco Massimo Colia, che ha inoltre condiviso la notizia delle migliorate condizioni di salute sue e della sua consorte, risultati positivi al COVID19 fino a qualche tempo fa ed ora, invece, finalmente risultati negativi al tampone.

Daniela Iannuzzi