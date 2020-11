Scuola e COVID, genitore Manfredonia “Gestione scandalosa, Emiliano fai solo caos”

Manfredonia, 07 novembre 2020. ” Una gestione scandalosa, il Presidente Emiliano invece di Governare crea ancora più scompiglio”. Lo dicono alcuni genitori di Manfredonia a StatoQuotidiano, commentando le ordinanze del governatore pugliese Emiliano relative alla chiusura e alle disposizioni per la riapertura delle scuole in Puglia.

“Da lunedì come ben sapete le scuole secondo il premier Conte in puglia devono restare aperte, in quanto siamo zona arancione. Il nostro presidente della regione Emiliano, dopo aver chiuso le scuole senza la vera necessità alla decisione del Governo, dichiara che ognuno è libero di mandare il figlio a scuola oppure no, facendoli continuare la Dad. Ora siamo nel caos :ci sono mamme che vogliono mandarli, altre no , i presidi che non sanno come gestire le maestre, se alcuni alunni vanno ed altri no come possono le maestre gestire le dad e le presenze contemporaneamente? Caro presidente credo che sia il momento di prendere in mano la situazione e dettare guide generali per tutti. Decisioni di questo tipo non possono essere prese dai singoli cittadini altrimenti si crea il caos più totale“, concludono alcuni genitori di Manfredonia.