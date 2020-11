Tamponi anche a Manfredonia: nella morsa del Covid l’Asl corre ai ripari

Manfredonia, 7/11/2020 – DI RECORD in record. Manfredonia nella morsa della pandemia. L’ultimo rilevamento segna 363 persone in quarantena e 157 positive. Al primo di ottobre scorso i numeri erano rispettivamente di 57 e 28 che già erano considerati da allarme. L’incremento è stato costante. A metà mese Manfredonia è stata inclusa nella zona rossa della provincia. A fine ottobre è stato superato il tetto dei cento positivi.

LA CONSTATAZIONE che l’espansione pandemica sia in linea con quella della provincia e oltre, non consola e soprattutto non rassicura affatto. Anzi. La domanda ricorrente è “Come mai tanti infettati? Quale la tracciabilità?” Interrogativi che si sovrappongono a quelli ricorrenti in ambito nazionale dove sono all’opera fior di scienziati e il supporto di strutture sanitarie altamente specializzate. Ebbene, gira e rigira, il consiglio principe ripetuto è “mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani”, vale a dire “cittadino pensaci tu”. A Milano, come a Napoli fino a Palermo.

SI RINCORRONO e si accavallano i Dpcm. L’ultimo in ordine di tempo, disegna e colora lo Stivale in tinte variabili a indicare la maggiore e minore capacità infettiva del famigerato virus. Manfredonia rientra nella colorazione arancione assegnata a tutta la Puglia. Ma ci sono aree più arancione e meno arancione. Il che la dice lunga sulle interpretazioni locali tenendo d’occhio le esigenze del territorio. La sfida è quella di fronteggiare la pandemia e di tutelare i ritmi collettivi della quotidianità.

MANFREDONIA è il tipico esempio di cittadina media alle prese col Covid. Un paesone, con una economia debole, scarse opportunità di lavoro, riferimenti sanitari men che modesti, un tessuto sociale fragile. E’ quanto mai sintomatico come tra i maggiori cespiti economici siano i 1.200 percettori di reddito di cittadinanza.

IL COVID ha messo a nudo ancor più palesemente la condizione disastrata di città commissariata per infiltrazioni mafiose. Le imposizioni da Dpcm pesano. Le chiusure penalizzano essenzialmente quelle attività che in qualche modo fanno girare l’euro: commercianti, bar, pizzerie. Di altro c’è ben poco. Le lamentele sono diffuse e pungenti. Ognuno reclama un pezzo di cielo per sé. Difficile contemperare le varie esigenze pur legittime. I bonus pannicelli caldi che non guariscono la malattia.

LE CARENZE sanitarie preoccupano. Esasperano vecchie contraddizioni. “Annessa all’ospedale San Camillo c’è da anni una palazzina per malattie infettive mai utilizzata che potrebbe benissimo essere adibita a soccorso Covid, a quanto meno evitare l’assurda pratica di inviare a San Marco in Lamis i manfredoniani e non solo, per sottoporsi ai tamponi> lamenta Eleonora Pellico di Cittadinanzattiva che invoca maggiori controlli.

LA ASL di Foggia si è alla fine decisa a decentrare i cosiddetti “tamponi veloci” negli otto distretti sanitari della Capitanata, tra cui Manfredonia. Così come ha disposto dodici postazioni Usca, una anche a Manfredonia, nate nell’ambito della gestione sanitaria dell’epidemia da Covid, a supporto dei medici di base e guardia medica con la funzione di gestire a domicilio i pazienti sospetti o accertati Covid che non necessitano di ricovero ospedaliero.

FONDAMENTALE in questo ansimante contesto pandemico, il prezioso lavoro del Centro operativo comunale di protezione civile con vari servizi di assistenza assicurati dalla Croce rossa e dalla Paser di Manfredonia. La lotta al Covid si presenta lunga e insidiosa.

Michele Apollonio