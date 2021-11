Antonio Decaro: “Abbiamo bisogno di più personale nei comuni”

Statoquotidiano.it, Foggia, 7 novembre 2021. (Orticalab.it) Saranno 80 i miliardi che il PNRR destinerà alle grandi opere per il Mezzogiorno. Una cifra “monstre” che rischia di impattare su Amministrazioni comunali che, negli ultimi 10 anni, hanno dimezzato funzionari e dirigenti.

Con il 40% dei 206 miliardi di euro che il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza destinerà al Sud Italia, si riaccende il dibattito sulla capacità di spesa che il Mezzogiorno avrà rispetto a queste risorse e sopratutto rispetto ai tempi imposti dall’Unione europea per spenderle.

Parliamo di circa 80 miliardi, una cifra “monstre” che dovrà essere governata in parte dalle amministrazioni comunali che, secondo le statistiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti rappresentano gli investitori più forti con oltre il 25% di opere pubbliche in capo proprio ai Sindaci.

«Abbiamo bisogno di più personale nei Comuni. È questa la vera emergenza» ha affermato con forza Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’ANCI, l’associazione dei Comuni italiani. Non a caso, il rischio più grande è che di fronte a questa pioggia di finanziamenti, senza le competenze necessarie alla progettazione, al lavoro sulle piattaforme, alla rendicontazione delle grandi opere pubbliche, si rischi di non avere forze ed energie adeguate per accedere ai tanti bandi che di qui ai prossimi due anni verranno instradati da Bruxelles e Roma.

Un paradosso quello dei fondi del Recovery Fund che ha acuito una spaccatura tra un prima e un dopo l’erogazione dei finanaizamenti. Nella fase di progettazione si rischia di dover fare a meno dei professionisti. Nella fase di realizzazione delle opere, grazie ai fondi finalmente erogati, se ne potranno reclutare a iosa. E così da irripetibile opportunità a occasione persa il passo rischia di essere decisamente breve.

Per evitare una simile debacle che affosserebbe definitivamente il Mezzogiorno e impedirebbe ancora una volta di colmare il gap storico con il resto del Paese, bisognerà mettere gli Enti locali in condizione di cogliere le opportunità del Pnrr, governarle e portarle in porto. Ma ad oggi la situazione sembra essersi arenata. Ne è la prova il maxi-concorso indetto dal ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione Renato Brunetta che è naufragato miseramente e al posto degli 2800 nuovi ingressi promessi ha reso possibile appena 800 nuovi ingressi in tutta Italia e specialmente nelle Regioni.

E pensare che secondo Carlo Marino, sindaco appena rieletto di Caserta e presidente dell’Anci Campania occorrerebbero solo ai Comuni del Sud almeno 5 mila assunzioni straordinarie di giovani tecnici qualificati soprattutto nell’area della rendicontazione, del digitale e della competenza legale. Un numero di assunzioni che potrebbe anche risultare sufficiente ma a patto che queste nuove figure vengano utilizzate solo ed esclusivamente per le sfide del PNRR sui territori e per certificare una spesa di oltre 7 miliardi già assegnati che vede gli Enti locali parte attiva del processo.

Una mole di nuovi funzionari e dirigenti che, ovviamente, dovrebbero essere affiancati da altre 60 mila assunzioni previste dalla Legge di Bilancio senza le quali i Comuni difficilmente potrebbero portare avanti la normale amministrazione della Cosa pubblica. Insomma, un grande problema numerico che l’IFEL, l’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’ANCI ha quantificato in una forbice ben precisa: in Campania al momento, i dipendenti comunali ogni 1000 abitanti sono appena 5,05. Solo la Puglia ne ha di meno (3,81), mentre tutte le altre regioni viaggiano sull’onda dello zero virgola in più rispetto a Napoli. Di questi dipendenti, poi, secondo l’ISTAT, in Campania solo il 39% sono laureati (in Puglia stanno messi peggio con solo il 30,7%) e quindi al fattore numerico si associa anche un aspetto prettamente legato alle competenze specifiche che sono sempre più rare a sud di Roma.

Posizionando la lente d’ingrandimento sul Comune di Avellino spaventa la sottodimensione degli Uffici tecnici e più in generale dell’intera pianta organica di palazzo di Città che ai tempi del sindaco Antonio Di Nunno sfiorava gli 800 dipendenti. In meno di 15 anni, l’Ente è stato svuotato di dirigenti e funzionari e alla carenza strutturale storica si è andata a sommare anche la corsa ai pensionamenti. Nel 2019 l’emorragia interna si era assestata attorno alle 334 unità, comprensive di 8 figure dirigenziali. Nell’arco di un biennio, i pensionamenti sono arrivati a quota 115 e così entro la fine dell’anno, come confermatoci dal vicesindaco con delega al Personale Laura Nargi «la dotazione organica dell’Ente sarà ridotta ad appena 207 unità, compresi i 55 vigili urbani. Un ridimensionamento di un terzo rispetto a 10 anni fa che ci preoccupa e mette a rischio la gestione dei progetti del PNRR». (Orticalab.it).