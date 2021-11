Covid, in Puglia 166 nuovi casi e 2 decessi. In Basilicata 25 nuovi positivi

I nuovi casi sono stati confermati o rintracciati in provincia di Bari, 41, nella sesta provincia Bat 15, nel Brindisino 26, in provincia di Foggia 41, nel Leccese 26, in provincia di Taranto 15. Sono 3.447 in tutta la regione le persone positive, 146 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.